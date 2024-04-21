بعد التعادل مع مازيمبي.. كولر يكافئ لاعبي الأهلي بهذا القرار

بعد التعادل السلبي مع مازيمبي في مباراة الذهاب بنصف نهائي دوري أبطال إفريقيا، قرر مارسيل كولر، المدير الفني للأهلي، تقديم مكافأة للاعبي الفريق.

هذه المكافأة تأتي على شكل راحة لمدة 48 ساعة من التدريبات الجماعية، كمكافأة للاعبين بعد الرحلة الشاقة إلى الكونغو.

وفي الإعداد لمباراة الإياب، سيخوض الأهلي تدريبات يوم الثلاثاء على ملعب "التتش" بالجزيرة، حيث سيتم تقسيم اللاعبين بين الذين سيخوضون تدريبات استشفائية والذين سيتدربون بالكرة.

ويتطلع كولر إلى حسم موقف المصابين قبل المباراة الحاسمة مع مازيمبي، من أجل تحديد التشكيلة الأفضل لضمان التأهل إلى نهائي البطولة.