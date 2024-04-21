عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

هنية: انسحاب القوات الإسرائيلية من قطاع غزة بشكل كامل شرط التوصل لاتفاق

صدى البلد

قال رئيس المكتب السياسي لحركة حماس ‏إسماعيل هنية، إنه يجب أن تنسحب القوات الإسرائيلية من قطاع غزة بشكل كامل للتوصل لاتفاق.

وأعلنت وكالة الأنباء الفلسطينية، مقتل أكثر من 100 شخص وإصابة المئات جراء القصف الإسرائيلي على رفح.

وقصفت قوات الاحتلال الإسرائيلي، مخيم جباليا شمالي قطاع غزة، آلاف الأطنان من القنابل المتفجرة التي أبادت مناطق كامل داخل المخيم، وأسقطت أكثر من 400 شهيد ومصاب جراء المجزرة التي ارتكبتها قوات العدو الصهيوني.

وتخوض المقاومة اشتباكات عنيفة في أكثر من نقطة، في محاولة للتصدي لقوات الاحتلال الإسرائيلي التي تعجز عن تحقيق الغزو البري.

وقد أعلنت وسائل إعلامية، بدء دخول شاحنات المساعدات الإنسانية المحملة بمواد طبية وأدوية ومستلزمات إلى قطاع غزة عبر معبر رفح.

وقصفت قوات الاحتلال الإسرائيلي، مستشفى الأهلي المعمداني في غزة، وأسفر الهجوم عن سقوط مئات القتلى والجرحى.

وقالت ‏حكومة الاحتلال الإسرائيلي، إنه لا اتفاق لوقف إطلاق النار في جنوب غزة والاتفاق يشمل إخراج أجانب مقابل إدخال مساعدات.

حركة حماس إسماعيل هنية القوات الإسرائيلية قطاع غزة

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

نشروا أخبارا كاذبة.. النيابة تحيل 11 متهما للمحاكمة في واقعة طالبة العريش

وظائف الكهرباء.. التخصصات المطلوبة وكيفية التقديم

الذهب يودع 2800 جنيه| تراجع أسعار الأصفر بعد قفزة كبيرة وعيار 21 مفاجأة

صدمة للزمالك من رابطة الأندية| عقوبات قاسية للفارس الأبيض.. ومفاجأة في تقرير إبراهيم نورالدين

السوشيال ميديا تتشح بالأسود| السر وراء وفاة البلوجر روكا.. حكاية حادث كوبري الحرفيين

خبير لوائح يفجر مفاجأة عن إيقاف القيد للزمالك 3 فترات.. تفاصيل

حسين لبيب: هذا اللاعب مفيش زيه في مصر ولا المنطقة العربية

الرواتب هتزيد..بشرى سارة لـ 18 مليون موظف بإستثناء هذه الفئات|والتطبيق في هذا الموعد

موضوعات متعلقة

مصرع 14 شخصًا بالعملية العسكرية الإسرائيلية في مخيم نور الشمس بالضفة الغربية

الصحة الفلسطينية تدين مصرع واعتقال عمال الإسعاف في الضفة الغربية

استشهاد سائق إسعاف على يد مستوطنين إسرائيليين أثناء محاولته نقل جرحى فلسطينيين

سقوط مروحيتين للجيش الياباني في المحيط الهادئ

أول تعليق لـ زيلينسكي بعد موافقة النواب الأمريكي على حزمة المساعدات لأوكرانيا

البيت الأبيض: بايدن يطالب بتعجيل توقيعه على قانون مساعدات أوكرانيا وإسرائيل

مقـ.ـتل 3 أشخاص وإصابة اثنين آخرين في غارة إسرائيلية على جنوب لبنان

الحوثيون: مقـ.تل 4 ضباط في معارك مع قوات حكومية

ترشيحاتنا

لماذا تحظى الانتخابات الهندية لاختيار الحكومة باهتمام عالمي؟.. أعرف الإجابة

حكم مصري يدير نهائي كأس الأمم الأفريقية لكرة الصالات

كتائب القسام تطلق 20 صاروخا.. صافرات الإنذار تدوي في مستوطنات شمال إسرائيل

الأرصاد: طقس الغد حار نهارا معتدل ليلا والعظمى بالقاهرة 33 درجة

عزاء عمدة الدراما المصرية| قرار مهم من المهن التمثيلية بشأن الراحل صلاح السعدني.. ومنع نجل شقيقه من السفر لهذا السبب

جيش الاحتلال ينهي عملية عسكرية دامـ ية في مخيم للاجئين بالضفة الغربية


ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

قطعه 3 أجزاء| ق.اتل طالب الدقهلية يدلي بتفاصيل الجريمة قبل إحالته للمفتي

بفستان جريء.. آيتن عامر تستعرض رشاقتها عبر إنستجرام |شاهد

أرخص سعر.. أسهل طريقة لاستيراد سيارة كهربائية من الخارج بدون وسيط

وزير الدفاع يشهد إجراءات التفتيش ورفع الكفاءة القتالية لوحدات مدفعية الرئاسة العامة بنطاق المركزية العسكرية

فيديو

وزير الدفاع يشهد إجراءات التفتيش ورفع الكفاءة القتالية لوحدات مدفعية الرئاسة العامة بنطاق المركزية العسكرية

اقفلوا الشبابيك.. تحذير رسمي من هجوم الذباب الصحراوي وهذه مخاطره |تغطية خاصة

الذهب يودع 2800 جنيه.. تراجع أسعار الأصفر بعد قفزة وعيار 21 مفاجأة

تصرف غريب بعد الخسارة أمام مانشستر سيتي.. غضب جماهير تشيلسي من هذا اللاعب

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

د. محمد عسكر

د. محمد عسكر يكتب: صراع التكنولوجيا بين أمريكا والصين يحتدم.. فمن ينتصر؟

كريم خالد عبد العزيز

كريم خالد عبد العزيز يكتب: ثقافة الوقوف على أرض مشتركة

كريمة أبو العينين

كلاكيت.. هنصوّر!!

المستشار أسـامة الصعيدي

المستشار أسامة الصعيدي يكتب: رقابة القضاء الإدارى على قرارات الإنسان الإلكتروني

نجاة عبد الرحمن

نجاة عبد الرحمن تكتب: دعاة بنكهة إسرائيلية

الدكتور محمد زكي عيد

محمد زكي عيد يكتب: النانوتكنولوجي ومنتجات الألبان

إلهام أبو الفتح

إلهام أبو الفتح تكتب: حلم السيطرة على جنون الأسعار

عبد السلام فاروق

عبد السلام فاروق يكتب: حياة صوت أم كلثوم في كتاب !

اﻟﻤﺰﻳﺪ