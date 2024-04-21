انطلاق فعاليات الملتقى التوظيفي بجامعة الزقازيق بمشاركة كبرى الشركات والبنوك

أكد الدكتور خالد الدرندلي رئيس جامعة الزقازيق انه تنفيذاً لتوجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية وتحقياً لرؤية مصر ٢٠٣٠ نحو تأهيل وصقل مهارات الشباب لسوق العمل، وتحت رعاية الدكتور محمد أيمن عاشور وزير التعليم العالى والبحث العلمى ، وإشراف الدكتورة جيهان يسرى نائب رئيس الجامعة لقطاع شئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة، أنطلقت فاعليات ملتقي التوظيف والذي ينظمة قطاع شئون البيئة والجامعة الأمريكية بالقاهرة بالتعاون مع كلية التربية النوعية واتحاد طلاب الجامعة.

أثنى رئيس جامعة الزقازيق علي الدور الذى تقوم به الجامعة الأمريكية منذ عام ٢٠١٩ فى دعم مراكز التطوير المهنى بالجامعة، والدور الذى يقوم به أعضاء هيئة التدريس بالجامعة لتقديم أفضل الخدمات العلمية للمتدربين بمراكز التطوير المهني.

بدأت فعاليات الملتقى بالسلام الجمهوري وتلاوة آيات الذكر الحكيم، وألقت الدكتورة جيهان يسرى كلمتها والتى أشادت خلالها بالدعم الذى يقدمه وزير التعليم العالي، والدكتور أيمن فريد مساعد الوزير للتخطيط الاستراتيجي والتدريب والتأهيل لسوق العمل ، والدكتور خالد الدرندلى رئيس جامعة الزقازيق ، كما رحبت بجميع الحضور من نواب رئيس الجامعة والدكتورة مها فخرى المدير التنفيذي لمشروع المراكز الجامعية للتطوير المهنى بالجامعة الأمريكية، ورعاة الملتقى الراعي الأول شركة انترفارما للأدوية وبنك مصر الراعي الثاني للملتقى وكذلك الطلاب والخريجين.

كما أشادت نائب رئيس الجامعة لشئون البيئة بأهمية الملتقى التوظيفي والذي يأتي في إطار التوجه العام للدولة وتحقيق رؤية ورسالة الجامعة نحو المشاركة الفاعلة في خدمة المجتمع وتنمية البيئة ، وربط طلابها وخريجيها بسوق العمل بكافة التخصصات، مؤكدهةً بأن الهدف من الملتقى لا يقتصر على توفير فرص عمل فقط لطلاب وخريجي الجامعة بل يمتد لفكرة ريادة الأعمال وكيف يمكن للشباب أن يصنعوا مشاريعهم الخاصة بهم.

وأشارت أيضاً إلى أن الجامعة قد أطلقت "منصة الخريجين ابدأ ونحن معك" والتى تشتمل على الشركات المشاركة بالملتقى وتمكن الطالب من إرسال سيرته الذاتية وعرضها على المنصة بحيث يمكن للشركة اختياره للوظيفة الملائمة له وفقا لتخصصه العلمى ومهاراته.

ومن جانبها رحبت الدكتورة مها فخرى بالحضور وتقدمت بالشكر لقطاع الأعمال الداعم الأساسى للملتقى والذى يتمثل فى ٢٢ شركة ،و توجهت أيضاً بالشكر لإدارة جامعة الزقازيق ودورها المتميز فى إدارة مراكز التطوير المهنى.

واستكملت المدير التنفيذى لمراكز التطوير المهنى الحديث عن بداية المشروع والذى يستهدف سد الفجوة بين مخرجات التعليم وسوق العمل بهدف المشاركة المهنية والمعلوماتية بين الشركات والطلاب الباحثين عن فرص عمل، وعن دعم جامعة الزقازيق بثلاثة مراكز للتطوير المهني والتى قامت الجامعة بإدارتها على أكمل وجه.

وخلال كلمته قام الدكتور عاطف حسين بالترحيب بالحضور وأشاد بتنظيم الملتقى ودوره فى رفع مهارات الخريجين لتحقيق متطلبات سوق العمل وترسيخ الرسالة الأسمى من التعليم لخلق منظومة تعليمية يندمج فيها الطلاب ليكونوا جزءًا من المجتمع بتقديم الإرشاد والتوجيه المهني اللازم لهم.

وفى سياق متصل، ألقى الدكتور ايهاب الببلاوى كلمته ورحب بجميع الحضور مؤكداً على دور قطاع الدراسات العليا من خلال مركز المشروعات وريادة الأعمال الذى يقدم دعما متميزاً لمشروعات التخرج ومرحلة الدراسات العليا وبالأخص المشروعات المتميزة من خلال صندوق دعم الابتكار ، إضافةً إلى تقديم دورات تدريبية فى عدة قطاعات ودورات متخصصة لأعضاء هيئة التدريس.

وفى نهاية الملتقى قام نواب رئيس الجامعة بتوزيع الدروع التذكارية على رعاة المؤتمر تقديراً لجهودهم فى خدمة خريجى جامعة الزقازيق.

وعقب انتهاء فعاليات الملتقى تفقد نواب رئيس الجامعة وعدد من رعاة الملتقى أجنحة معرض الشركات والمصانع والبنوك المشاركة والاستماع إلى أبرز الخدمات المقدمة للطلاب والخريجين.

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