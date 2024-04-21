محافظ الشرقية يكلف برفع كفاءة منظومة النظافة بالشوارع والطرق العامة

كلف الدكتور ممدوح غراب محافظ الشرقية رؤساء المراكز والمدن والأحياء بتكثيف المتابعات الميدانية اليومية لرفع كفاءة النظافة والتجميل وتطوير الشوارع لتهيئة الأجواء المناسبة أمام المواطنين والزائرين والإرتقاء بالشكل الحضاري والجمالي للمدن.

وتنفيذاً لتوجيهات المحافظ، شنت رئاسة مركز ومدينة مشتول السوق حملة نظافة بكافة الشوارع الرئيسية والجانبية ورفع تراكمات القمامة من الشوارع حفاظاً على البيئة وإبراز الصورة الجمالية والحضارية.

وفي مدينة القنايات تم رفع مخلفات القمامة من كافة نقاط التجميع بالمدينة بواسطة العاملين بإدارة المخلفات الصلبة ونقلها للنقطة الوسيطة بالمدينة تمهيداً لنقلها إلى المدفن الصحي ببلبيس وتم نقل كمية تراكمات قدرها 40 طنا من النقطة الوسيطة إلى المدفن الصحي بواسطة التريلا الخاصة بالمدينة.

كما تابع رئيس حي أول الزقازيق انتظام سير العمل بالحملة الميكانيكية وخطوط سير تشغيل السائقين ومتابعة توافر المواد البترولية لمعدات الحمله الميكانيكية لحى أول من أجل رفع كفاءة الحملة الميكانيكية ويواصل قسم الإنارة بحي ثان الزقازيق أعمال صيانة كشافات الإنارة العمومية بشوارع الحي لرفع كفاءة الإنارة وتغطية الكابلات المكشوفة وتأمينها، حفاظا على سلامة المواطنين والتحقق من مراعاة كافة اشتراطات الأمن والسلامة بها حفاظًا على خطة ترشيد استهلاك الكهرباء.

كما قامت رئاسة مركز ومدينة ديرب نجم بمتابعة أعمال النظافة والإنارة ورفع الإشغالات بالطريق العام ديرب نجم - الزقازيق واتخاذ كافة إجراءات ترشيد الكهرباء، كما قام قسم الإشغالات برفع كافة اشكال التعديات المخالفة بالشارع وتفرقة أي باعة جائلين وتحقيق الانضباط خاصة بمحيط مسجد النصر وشارع النصر وشارع ٢٣ يوليو وفك الاختناقات المرورية وقامت رئاسة مركز ومدينة الحسينية بمتابعة أعمال رفع الأتربة وغسل البلدورات والأرصفة ورش الشوارع الرئيسية والفرعية بالمدينة من أجل إظهار المدينة بالشكل الجمالي وتحسين الخدمات المقدمة للمواطنين.

وفي مركز فاقوس تم رش الحشرات الطائرة والذباب البالغ بشوارع متفرقة بالمدينة وكذلك بالحدائق العامة والمتنزهات، بالإضافة لاستخدام جهاز التيفا بعدد من شوارع ومناطق المدينة ومنها ( سعد زغلول - بورسعيد - جمال عبد الناصر - كفر الحوت ) وعدد من الوحدات المحلية بنطاق المركز، وذلك للقضاء على الناموس والحشرات الطائرة، بالإضافة لأعمال رش المصارف بنطاق المركز ومنها ( مصرف نعمان ) حفاظاً على بيئة صحية نظيفة.