خصومة ثأرية.. الداخلية تكشف حقيقة إجبار أسرة على ترك منزلها بالفيوم

كشفت الأجهزة الأمنية ملابسات منشور مدعوم بمقطع فيديو تم تداوله بمواقع التواصل الإجتماعى تضمن تضرر أحد الأشخاص من آخرين لوجود خصومة ثأرية بين عائلتين وقيام المتنازع معهم على إجباره وعائلته على ترك منازلهم ، والإدعاء بقيام رجال الشرطة بإحتجاز أسرته بدون وجه حق مجاملةً لأحد أقارب المشكو فى حقهم بالفيوم .

بالفحص تبين عدم صحة ما تم تداوله فى هذا الشأن ، وأن حقيقة الواقعة تتمثل فى وجود خصومة ثأرية تعود لعام 2019 بين عائلة الشاكى وبين عائلة أخرى ( جميعهم مقيمين بدائرة مركز شرطة سنهور بالفيوم ) لخلافات جيرة أسفرت عن وفاة شخصين من العائلتين ، وقد تم ضبط المتهمين فى حينه وصدر ضدهم أحكام قضائية ، وعقب ذلك تجددت الخلافات بين أطراف من العائلتين وقاموا بالتعدى بالضرب على بعضهم وتم ضبطهم وإتخاذ الإجراءات القانونية حيالهم فى حينه ، وتم الصلح بينهما ، وبمواجهة القائم على النشر أقر بإدعائه الكاذب لمحاولته الإهتمام بشكواه ومساعدتهم لإنهاء تلك الخصومة .

تم إتخاذ الإجراءات القانونية .








