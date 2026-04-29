قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

أخبار البلد

لأول مرة.. وصول ممثلين لغرفة السياحة إلى السعودية لمتابعة التجهيزات والأعمال بمخيمات منى وعرفات

الحج السياحي
الحج السياحي
محمد الاسكندرانى

أوفدت غرفة شركات ووكالات السفر والسياحة لجنة من ممثليها إلى المملكة العربية السعودية، لعقد لقاءات تنسيقية مع شركة " الراجحي"  المسؤولة عن خدمة وضيافة حجاج السياحة، في إطار الاستعدادات الجادة لبدء موسم الحج ، والسعي لتوفير افضل سبل الراحة للحجاج ،  وذلك لمراجعة المساحات المخصصة من وزارة الحج والعمرة لحجاج شركات السياحة داخل مخيمات منى وعرفات، والتأكد من جاهزيتها واستيفائها لكافة الاشتراطات التنظيمية والخدمية.

وتأتي هذه الزيارة في إطار المتابعة الميدانية المباشرة على أرض الواقع لضمان جودة الخدمات المقدمة، بما يحقق أعلى مستويات الراحة والسلامة للحجاج.

كما يستهدف هذا السفر المبكر لممثلي الغرفة مراجعة كافة الاستعدادات لموسم الحج خاصة بمخيمات المشاعر المقدسة في منى وعرفات، كما يأتي استكمالا لما تم في الزيارة التي قام بها وفد من وزارة السياحة والآثار والغرفة الي مخيمات منى وعرفات أوائل الشهر الحالي برئاسة سامية سامي مساعد وزير السياحة والآثار لشؤون الشركات رئيس اللجنة العليا للحج والعمرة بالوزارة، حيث سيتم بحث كل التفاصيل التي تم الاتفاق عليها خلال زيارة الوفد الموسع للمخيمات اوائل الشهر الحالي والتأكد من مراعاة كافة الملاحظات التي أبداها أعضاء الوفد من الغرفة والوزارة خلال الزيارة ، وكذلك التأكد من تنفيذ المطالب الإضافية التي طلبها أعضاء الوفد


جاء هذا الإجراء بمبادرة من لجنة السياحة الدينية بالغرفة برئاسة أحمد إبراهيم عضو مجلس ادارة الغرفة ، وبالتنسيق مع شركة الراجحي لخدمات الحجاج المسؤولة عن ضيافة حجاج شركات السياحة بكافة برامجه " الفاخر والخمس نجوم والاقتصادي والبري " ويقوم ممثلوا الغرفة بمشاركة كل من ساهر سليم مدير ادارة السياحة الدينية بالغرفة والمهندس محمد عوض نائب مدير إدارة النظم والمعلومات، بزيارات ميدانية مكثفة إلى الأماكن المخصصة لمخيمات الحج السياحي في كل من منى وعرفات ، ومراجعة المساحات المخصصة من وزارة الحج لمخميات كل برنامج من برامج الحج السياحي ، والمساحات المخصصة للحجاج ، وتوزيع الخدمات داخل المخيمات وتوافر كافة العناصر التي تم الاتفاق عليها


مكان لكل حاج


ومن جانبه أكد أحمد إبراهيم رئيس لجنة السياحة الدينية بالغرفة، أن هذا العام شهد تطوير وتحديث في خدمات الحج والارتقاء بمستوى التنظيم داخل المخيمات، وذلك بالتنسيق التام مع شركة الراجحي المسؤولة عن الضيافة لحجاج شركات السياحة بكافة برامجه  


وأكد أن هذه الخطوة تهدف إلى تحقيق أعلى درجات التنظيم والكفاءة في توزيع المساحات والخدمات داخل المخيمات حيث أن كل حاج سيحصل على المساحة المخصصة طبقا للباقة المقدمة من شركة الخدمة


وأوضح أنه تم تحديد أفضل مواقع المخيمات داخل منى وعرفات، وتقسيمها بأساليب هندسية تسهم في تسهيل حركة الحجاج وتقليل مشقة التنقل، إلى جانب إعداد مخططات دقيقة لتقسيم المخيمات وتسكين الحجاج، بما يضمن توفير مكان لكل حاج طبقا للمساحة المخصصة من وزارة الحج.

الحج السياحي غرفة شركات السياحة شركات سياحة السعودية الحج

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

ترشيحاتنا

وزيرة التضامن تشهد توزيع عدد من الأجهزة التعويضية لطلاب الجامعات من ذوي الإعاقة
وزيرة التضامن تشهد توزيع عدد من الأجهزة التعويضية لطلاب الجامعات من ذوي الإعاقة
وزيرة التضامن تشهد توزيع عدد من الأجهزة التعويضية لطلاب الجامعات من ذوي الإعاقة

صوة من اجتماع وزيرة التنمية المحلية والبيئة
صوة من اجتماع وزيرة التنمية المحلية والبيئة
صوة من اجتماع وزيرة التنمية المحلية والبيئة

داليا مصطفى
داليا مصطفى
داليا مصطفى

ﻣﻘﺎﻻﺕ

