الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

سلسلة غارات إسرائيلية عنيفة شمال نهر الليطاني في لبنان.. تفاصيل

لبنان
لبنان
البهى عمرو

قال أحمد سنجاب، مراسل قناة "القاهرة الإخبارية" من بيروت، إن الجنوب اللبناني يشهد تصعيدًا إسرائيليًا متدرجًا تجاوز ما يُعرف بـ "الخط الأصفر" و"المنطقة العازلة"، ليمتد إلى نطاق أوسع يشمل مناطق شمال نهر الليطاني وجنوب نهر الزهراني.

وأوضح خلال مداخلة مع الإعلامي محمد رضا، على قناة “القاهرة الإخبارية”، أن هذه المناطق كانت ضمن نطاق سعت قوات الاحتلال الإسرائيلي إلى تهجير سكانها خلال فترة العدوان الواسع على لبنان، مشيرًا إلى أن سلسلة من الغارات العنيفة استهدفت خلال الساعات الأخيرة بلدات شمال الليطاني، لا سيما في قضاءي صور وبنت جبيل، حيث طالت الغارات منازل وممتلكات عامة.

وأضاف أن الغارات شملت أيضًا استهداف دراجات نارية في إطار عمليات اغتيال تزعم إسرائيل أنها تستهدف خلالها عناصر من حزب الله، عبر تتبعهم في هذه المناطق أثناء تنقلهم.

وأشار سنجاب إلى تنفيذ غارات بطائرات مسيّرة على بلدتي كفرا والطيري في الجنوب اللبناني، ما أسفر عن سقوط شهداء، إلى جانب استمرار القصف المدفعي الإسرائيلي.

ولفت إلى تطور لافت يتمثل في أن القصف المدفعي بات ينطلق من مناطق وبلدات خاضعة لسيطرة الجيش الإسرائيلي في الجنوب اللبناني، أي من مسافات أقرب، ما أدى إلى تجاوز مدى القذائف ما يُعرف بـ "الخط الأصفر"، لتصل أصوات الانفجارات إلى مناطق شمال نهر الليطاني.

قافلة طبية
قافلة طبية
قافلة طبية

وزيرة التضامن تشهد توزيع عدد من الأجهزة التعويضية لطلاب الجامعات من ذوي الإعاقة
وزيرة التضامن تشهد توزيع عدد من الأجهزة التعويضية لطلاب الجامعات من ذوي الإعاقة
وزيرة التضامن تشهد توزيع عدد من الأجهزة التعويضية لطلاب الجامعات من ذوي الإعاقة

صوة من اجتماع وزيرة التنمية المحلية والبيئة
صوة من اجتماع وزيرة التنمية المحلية والبيئة
صوة من اجتماع وزيرة التنمية المحلية والبيئة

داليا مصطفى
داليا مصطفى
داليا مصطفى

