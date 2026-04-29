جيش الاحتلال يعلن اعتراض مسيرة داخل الأراضي اللبنانية.. تفاصيل

قالت دانا أبو شمسية، مراسلة قناة القاهرة الإخبارية من القدس المحتلة، إن جيش الاحتلال الإسرائيلي أعلن في خبر عاجل اعتراض طائرة مسيّرة مفخخة كانت في طريقها لاستهداف قواته المتواجدة داخل العمق اللبناني، موضحًا أنه تم اعتراضها قبل دخولها الأجواء الإسرائيلية.

وأضافت المراسلة خلال مداخلة مع الإعلامية منى عوكل، على قناة القاهرة الإخبارية، أن ساعات الصباح شهدت أيضًا دوي صفارات الإنذار في المناطق الحدودية الشمالية، عقب تسلل مسيّرة إلى تلك المناطق، ما يعكس تصاعد القلق داخل المؤسسة العسكرية الإسرائيلية من هذا النوع من التهديدات.

وأشارت إلى أن الطائرات المسيّرة باتت تمثل هاجسًا متزايدًا لجيش الاحتلال، لا سيما في ضوء ما كشفته إذاعة الجيش الإسرائيلي عن عقد جلسة سرية داخل الكنيست الأسبوع الماضي، بمشاركة جندي أوكراني خاض تجارب قتالية سابقة، حيث قدم ملاحظات تتعلق بآليات التعامل مع هذا النوع من المسيّرات.

ووفقًا للتفاصيل، أوضح الجندي أن بعض المسيّرات تستخدم تقنيات متطورة، من بينها الألياف البصرية، ما يجعل رصدها واعتراضها أكثر صعوبة، إلا أن هذه التوصيات—بحسب الإذاعة—لم تؤخذ بعين الاعتبار، الأمر الذي أسهم في وقوع إصابات وخسائر في صفوف الجنود.

وفي هذا السياق، أُعلن صباح اليوم عن إصابة جنديين جراء استهدافهما بطائرة مسيّرة، في ظل تطوير هذه الطائرات لتشمل مواد متفجرة، بعضها مستخلص من قذائف "آر بي جي"، بما يؤدي إلى أضرار واسعة في مواقع الاستهداف.