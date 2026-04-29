في حالهم وطيبين.. جيران الزوجين المقتولين داخل منزلهم يكشفون اللحظات الأخيرة من حياتهم

شهدت عزبة المخزنجي التابعة لقرية الشوبك بمركز ومدينة الزقازيق واقعة مأسوية عقب العثور علي جثث زوجين مقتولين داخل منزلهم بالعزبة وسط حالة من الذهول وعدم تصديق إمكانية الحدوث مع تكثيف الأجهزة الأمنية من جهودها لكشف غموض الواقعة.

فيما حرص موقع صدي البلد علي الانتقال الي العزبة واللقاء بأهالي القرية والتعرف منهم علي أسباب الواقعة حيث أكدت الحاجة «فوزية» أحد جيران الزوجين بأن الزوجة تدعي "هالة" 45 عاماً قائلة كنا قاعدين امام البيت وسمعنا صوت صراخ وعلي الفور انتقلنا الي مصدر الصوت لنتفاجأ بنجل المتوفية طالب بالصف الأول الثانوي يستغيث بعثوره علي والدته متوفية وغارقه في دمائها وملقاة على الأرض.

وأضافت الحاجة فوزية.. قائلة طلعنا نجري على منزل الزوجين ولكني لم أتمكن من الصعود نظراً لظروفي الصحية، ولكن نجلي وعدد من الجيران صعدوا إلى الطابق الثاني بالمنزل ووجدوا الزوجة غارقه في دمائها ومصابه بعدة طعنات في الجسد.

وأشارت الحاجة «فوزية» الي بأن جميع الجيران ظلوا يبحثون عن الزوج من أجل إخباره بوفاة زوجته، ولكنهم لم يعثروا عليه فأبلغوا الأجهزة الأمنية التي انتقلت إلى المكان وبعد البحث عن الزوج وجدوه مقتول في الطابق الثالث وملقي على الأرض وسط ذهول الجميع.

واستكمل عدد من الجيران بأن المتوفية كانت معهم قبل دقائق من وفاتها وأنهم تلقوا خبر وفاتها من نجلها فأسرعوا على منزل الزوجين فوجدا جميع أهالي القرية وسط صراخ أبناء المتوفية مؤكدين خبر وفاة الزوجين مقتولين، مشيرين إلى أنهما كانا لا يفتعلان أي مشاكل مع أحد.

كانت الأجهزة الأمنية بالشرقية تلقت إخطارا يفيد ورود بلاغا من مأمور مركز شرطة الزقازيق يفيد العثور على جثتين لزوجين داخل منزلهما بعزبة المخزنجي التابعة لدائرة المركز.

فيما تكثيف الاجهزة الأمنية من جهودهم لكشف ملابسات وغموض الواقعة وعمل التحريات اللازمة وتحرير محضر بالواقعة واخطار النيابة العامة لمباشرة التحقيق.

https://www.facebook.com/share/v/1JMr4DAHn7/