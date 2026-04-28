يوم حاسم للقضاء المصري .. تأييد حكم الإعدام على قـ ـاتل خالته المسنة بالإسماعيلية .. وإحالة أوراق المتهم بالتخلص من أبنائه الأربعة وإلقائهم بملاحات الإسكندرية للمفتي

نستعرض خلال السطور التالية، الأحكام المختلفة الصادرة اليوم من المحاكم المصريةوالتي حسمت العديد من الوقائع التي شغلت الرأي العام خلال الفترة الماضية.

في البداية أيدت محكمة الاستئناف بمحافظة الإسماعيلية، اليوم، حكم الإعدام الصادر بحق المتهم "أحمد إبراهيم عفيفي"، وذلك بعد ورود الرأي الشرعي لفضيلة مفتي الجمهورية، لإدانته بقتل خالته المسنّة "رجاء كساب" داخل شقتها بمنطقة شارع المستشفى بدائرة قسم ثانٍ.

وتعود تفاصيل الواقعة إلى إقدام المتهم على إنهاء حياة المجني عليها داخل مسكنها، في جريمة هزّت الشارع الإسماعيلي، حيث كشفت التحقيقات أن الدافع وراء ارتكاب الجريمة كان السرقة، بعدما استولى على مشغولاتها الذهبية عقب ارتكاب الواقعة.

وجاء حكم المحكمة بعد استعراض أوراق القضية والاستماع إلى مرافعات الدفاع، لتقضي بتأييد حكم الإعدام، في واحدة من القضايا التي أثارت حالة من الغضب بين الأهالي، نظرًا لبشاعة الجريمة واستهداف المجني عليها داخل منزلها.

رماهم في الملاحات | قرار قضائي بشأن قاتل أبنائه الأربعة بالإسكندرية

كما قررت محكمة الجنايات بالإسكندرية في أولى جلساتها إحالة أوراق متهم بالتخلي عن أطفاله الأربعة وإلقائهم في منطقة الملاحات إلى دار الإفتاء المصرية، لأخذ الرأي الشرعي في الحكم بإعدامه، وذلك على خلفية اتهامه بارتكاب جريمة هزت الرأي العام.

تعود أحداث القضية عندما تلقت الأجهزة الأمنية بلاغًا يفيد بالعثور على جثث أربعة أطفال داخل مسكن الأسرة، في ظروف غامضة، وعلى الفور انتقلت قوات الشرطة وسيارات الإسعاف إلى موقع الحادث، حيث تم نقل الجثامين إلى المشرحة، وفتح تحقيق عاجل لكشف ملابسات الواقعة.

وخلال التحقيقات، اعترف الأب المتهم بارتكاب الجريمة، مؤكدًا أنه أقدم على قتل أطفاله الأربعة، في واقعة هزت الرأي العام، مشيرًا إلى مروره بأزمات نفسية وضغوط أسرية حادة كانت الدافع الرئيسي وراء ارتكاب الجريمة.

وأضاف في أقواله أنه استخدم وسيلة مباشرة في تنفيذ الجريمة داخل المنزل، مستغلًا وجود الأطفال بمفردهم، قبل أن يتم ضبطه لاحقًا بواسطة الأجهزة الأمنية.

وكشفت التقارير الطبية الأولية أن الأطفال تعرضوا لاعتداء أدى إلى الوفاة، فيما أشار تقرير الطب الشرعي إلى وجود شبهة تعاطي الأب لمواد مخدرة، وهو ما قد يكون ساهم في فقدانه السيطرة وارتكاب الجريمة.

وأكدت تحريات رجال المباحث أن الأسرة كانت تمر بخلافات حادة بين الزوجين، إلى جانب ضغوط مالية ونفسية، ما عزز فرضية أن الجريمة جاءت نتيجة تراكمات نفسية حادة لدى المتهم كما تبين أن المتهم حاول إخفاء معالم الجريمة في البداية، قبل أن تنجح الأجهزة الأمنية في كشف الحقيقة وضبطه.

إحالة أوراق قاتـ.ل زوجته ورضيعها لفضيلة المفتي لأخذ الرأي الشرعي



بينما قضت محكمة جنايات شبين الكوم في محافظة المنوفية بإحالة أوراق المتهم بقتل زوجته ورضيعها الي فضيلة المفتي لأخذ الرأي الشرعي في إعدامه.

جاء ذلك بعد ورود تقرير الطب النفسي بسلامة القوي العقلية للمتهم وارتكابه الجريمة وهو في قوته العقلية.

وتعود تفاصيل الواقعة عندما شهدت قرية زنارة بمركز تلا في محافظة المنوفية حادثا مأساويا بعد قيام عامل بقتل زوجته ونجله الرضيع ونشر صورتهما علي موقع التواصل الاجتماعي الفيس بوك قائلا “ دبحت مراتي وابني”.

إحالة أوراق المتهم بالإعتداء على الطفل سبايدر مان بورسعيد للمفتي

قضت محكمة جنايات بورسعيد بإحالة أوراق المتهم بهتك عرض صغير من ذوي الهمم ببورسعيد والمعروف بـ سبايدر مان لظهوره بوجه سبايدر مان لفضيلة مفتي الديار المصرية.

كان المتهم الذي يعمل موظفا بإحدى الشركات قد اختطف الصغير من مدينة بورفؤاد واعتدي عليه داخل محل تجاري ثم اصطحبه إلى منزله واعتدى عليه مرات أخرى.

وتعرض الصغير لحالة نفسية عند عودته للمنزل بعدما تركه المتهم وعندما شاهده للمرة الاولي اعترف بما حدث، والقت الاجهزة الأمنية القبض عليه واليوم تم الحكم عليه باحالة أوراقه للمفتي.