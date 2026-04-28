توافد السائحين من مختلف جنسيات العالم على مدينة سانت كاترين لزيارة معالم الدير

شهد دير سانت كاترين بمحافظة جنوب سيناء، اليوم الثلاثاء، توافد السائحين من مختلف جنسيات العالم، لزيارة معالمه السياحية وصعود جبل موسى لمشاهدة الغروب والإنتظار على قمته لمشاهدة شروق الشمس في صباح غدًا الأربعاء.

قال توني كازامياس، مستشار الدير، إن الدير استقبل اليوم 650 سائح من مختلف جنسيات العالم، وحرصوا على شجرة العليقة المباركة، وبئر موسى، ومتحف الأيقونات، والكنيسة الكبرى، والمسجد الفاطمي، ومكتبة الدير التي تعد أفضل مكتبة تحتوي على وثائق تاريخية.

وأوضح مستشار الدير، أن الدير يشهد خلال هذه الفترة لإقبالًا كبيرًا من الزوار لقضاء الطقوس الدينية الخاصة بهم، والاستمتاع بسحر الحضارة الدينية والأجواء الروحانية التي تملأ الدير، والطبيعة الخلابة من أقصى ارتفاع به.

ومن جانبه قال رمضان الجبالي، حامل مفتاح دير سانت كاترين، إن مدينة سانت كاترين بشكل عام تشهد إقبالًا من للاستمتاع بالأجواء المختلفة الطقس ودرجة الحرارة التي تنخفض عن كافة المدن المصرية، بحيرات وشلالات المياه التي كونتها مياه الأمطار والسيول، خلال رحلات السفاري التي يقومون بها للتجول داخل الوديان التي تعد واحة خضراء.

وأكد أن مياه الأمطار والسيول التي ضربت المدينة خلال الفترة الماضية رسمت لوحة فنية بألوان زاهية تظهر خلال رحلات، وحولة الوديان إلى جنة خضراء تحتوي على مختلف أشجار الفاكهة.