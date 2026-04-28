شارع منظم .. رصيف آمن | الإسماعيلية تشن حملة مكبرة لرفع الإشغالات

وجه اللواء أ.ح نبيل حسب الله، محافظ الإسماعيلية، برفع كافة الإشغالات والتعديات على حرم الطريق العام.

في هذا السياق، انطلقت الحملة المكبرة " شارع نظيف ...رصيف آمن "بنطاق حي ثالث ، بهدف استعادة المظهر الحضاري وضمان حق المواطنين في رصيف خالٍ من العوائق.

وصرح اللواء ابراهيم انور رئيس حي ثالث، بأن هذه الحملة تأتي ضمن سلسلة من التحركات الميدانية المستمرة بشكل شبه يومي، مؤكدًا أن الجهاز التنفيذي لن يتهاون في إزالة أي مخالفات تعيق حركة المشاة أو تسبب تكدسًا مروريًّا.

جاء ذلك بحضور ميداني من أقسام الإشغالات والطوارئ، وبالتعاون الوثيق مع الأجهزة الأمنية والرقابية، وبحضور الرائد محمد النادي، شرطة المرافق، العميد محمد حبيب، مدير شرطة المسطحات المائية، مروة الخولي، مدير إدارة البيئة بالمحافظة، وبمعاونة نائبي رئيس الحي.

استهدفت الجهود الميدانية منطقة ميدان إبراهيم سلامة وامتداد الشارع التجاري وصولًا إلى ميدان عثمان أحمد عثمان، حيث تم التعامل الفوري مع كافة صور التعديات.

نجحت الحملة في تحقيق نتائج واسعة شملت الجوانب الإنشائية والإدارية، وجاءت أبرز النتائج كالتالي: إزالة ٤ أسوار كانت تعيق حركة المشاة، و٧ تندات مخالفة لشروط الترخيص، التحفظ على ٧٠ كرسيًا مفترشًا على الطريق، وإزالة ١١٠ حالات إشغال (٦٠ بواسطة الحي و٥٠ بمعرفة أصحابها)، إغلاق وتشميع ٥ مغاسل و١٢ محلًا تجاريًّا لمخالفتها الضوابط القانونية، تحرير ٢٥ محضرًا متنوعًا ما بين "إدارة بدون ترخيص" وإشغال طريق، وتوجيه ٣٠ إنذارًا رسميًّا، منح أصحاب ٣٢ مخالفة متنوعة مهلة ٥ أيام لتصحيح أوضاعهم قبل الإزالة الجبرية.

وعلى هامش الحملة، حررت إدارة البيئة بديوان عام المحافظة ١٠ محاضر بيئية، وذلك لعدم الالتزام بالاشتراطات الصحية والبيئية، والتي تنوعت بين: عدم تطبيق المواصفات الفنية للمداخن، التخلص غير الآمن من المخلفات الصلبة، عدم توفر سلال مهملات أمام المنشآت، رصد عمليات فرز وتجميع مخلفات في أماكن غير مخصصة لها.

تأتي هذه الحملات المكثفة لضمان عودة الانضباط لشارع الإسماعيلية، وسط ترحيب من المواطنين بعودة الرصيف كحق أصيل للمشاة.