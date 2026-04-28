وفاة شاب إثر أزمة قلبية خلال مشاجرة في بهتيم بشبرا الخيمة

شهدت منطقة بهتيم بمدينة شبرا الخيمة في القليوبية مشاجرة بين شقيقين وشخص آخر، أسفرت عن وفاة أحد الشقيقين، بعد تعرضه لأزمة صحية مفاجئة، وجرى نقل الجثة للمستشفى، وتحرر محضر بالواقعة، وتولت الجهات المعنية التحقيق.

بلاغا بالواقعة

تلقى مدير الإدارة العامة لمباحث القليوبية ورئيس مباحث القليوبية إخطارا من رئيس مباحث قسم ثان شبرا الخيمة بورود بلاغ بحدوث مشاجرة، وسقوط شاب جثة هامدة بمنطقة بهتيم دائرة القسم.



وكشفت التحريات بقيادة رئيس مباحث قسم ثان شبرا الخيمة، تفاصيل الواقعة، حيث تبين نشوب مشادة كلامية بين طرفين، الطرف الأول شقيقان: "أحمد.ف." (31 عامًا) عامل بمصنع حلويات، و"إسلام.ف" (28 عامًا) عاطل، والطرف الثاني "مصطفى.ش" (25 عامًا)، وجميعهم مقيمون بمنطقة بهتيم بدائرة القسم.

وأوضحت التحريات أن الخلافات الجيرة بين الطرفين سرعان ما تطورت إلى مشاجرة، وخلالها سقط أحد الشقيقين "أحمد" أرضًا متأثرًا بإصابته بسكتة قلبية مفاجئة، ما أدى إلى وفاته في الحال، وجري نقل الجثمان إلى مستشفى ناصر العام.

وعقب تقنين الإجراءات بقيادة معاوني رئيس مباحث قسم ثان شبرا الخيمة تم ضبط طرفي المشاجرة، وتم تحرير محضر بالواقعة وتولت النيابة العامة التحقيق، وصرحت بدفن الجثة عقب الانتهاء من أعمال الصفة التشريحية بمعرفة الطبيب الشرعي.