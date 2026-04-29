قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

تحقيقات وملفات

دارفور بعد 20 عامًا.. أزمة أطفال تتفاقم وسط صمت عالمي

السودان
السودان
إسراء عبدالمطلب

بعد عقدين من اندلاع أزمة دارفور التي هزّت العالم وأعادت رسم خريطة الاهتمام الإنساني في السودان، تعود التحذيرات الدولية من جديد ولكن هذه المرة بصورة أكثر قتامة. 

فبينما ظنّ كثيرون أن سنوات العنف السابقة كانت ذروة المأساة، تكشف تقارير أممية حديثة أن أطفال الإقليم يعيشون اليوم واقعًا أكثر قسوة، في ظل نزاع متجدد واهتمام دولي متراجع بشكل ملحوظ.

بداية الأزمة
في عام 2005، تصدّر إقليم دارفور المشهد العالمي بعد موجة عنف واسعة النطاق أدت إلى نزوح ملايين السكان وتدمير قرى بأكملها. آنذاك، دفعت صور المخيمات والدمار المجتمع الدولي إلى تحرك واسع واستجابة إنسانية كبيرة. لكن بعد مرور عشرين عامًا، ومع تعقّد النزاع في السودان، تبدو الأزمة أكثر تشابكًا، حيث لم تعد دارفور وحدها ساحة الصراع، بل أصبحت جزءًا من حرب ممتدة تعصف بالبلاد بأكملها.

تقرير اليونيسف وتحذيرات متصاعدة
في تقرير جديد ضمن سلسلة "تنبيه بشأن الأطفال"، حذّرت منظمة الأمم المتحدة للطفولة اليونيسف من أن الأطفال في دارفور يواجهون موجة جديدة من العنف والجوع والنزوح. وأوضح التقرير أن الوضع الحالي يعيد إلى الأذهان مشاهد عام 2005، لكن مع فارق خطير يتمثل في تضاعف حجم الاحتياجات وتراجع الاستجابة الدولية.

وأشار التقرير إلى أن النزاع في دارفور أدى إلى انهيار واسع في الخدمات الأساسية، بما في ذلك التعليم والرعاية الصحية، مع تفشي سوء التغذية والأمراض بين الأطفال. كما وثّق التقرير آلاف الانتهاكات الجسيمة بحق الأطفال، من بينها القتل والتشويه والاختطاف والتجنيد القسري والعنف الجنسي، إضافة إلى الهجمات على المدارس والمرافق الصحية.

تفاقم الوضع الإنساني
تُظهر البيانات الأممية أن آلاف الأطفال قُتلوا أو أُصيبوا منذ تصاعد القتال، مع تزايد حاد في أعداد النازحين داخل دارفور وخارجها، خصوصًا نحو شرق تشاد، حيث تعاني المخيمات من ضغط شديد ونقص في الموارد الأساسية. كما أدى الحصار وانقطاع الإمدادات إلى تفاقم أزمة الغذاء والمياه، ما جعل خطر المجاعة قائمًا في عدة مناطق.

تحذيرات أممية ودعوات عاجلة
قالت المديرة التنفيذية لليونيسف إن العالم لا يمكنه السماح بتكرار مأساة دارفور، مؤكدة أن جيلًا جديدًا من الأطفال يواجه اليوم نفس مستويات العنف التي شهدها الإقليم قبل عقدين. ودعت المنظمة جميع أطراف النزاع إلى احترام القانون الدولي الإنساني، وضمان حماية المدنيين ووصول المساعدات دون عوائق.

كما شددت اليونيسف على ضرورة توفير تمويل دولي مرن ومستدام لدعم البرامج الإنسانية، في وقت تواجه فيه المنظمات العاملة قيودًا أمنية وبيروقراطية ونقصًا حادًا في الموارد.
بينما يبتعد الاهتمام العالمي تدريجيًا عن دارفور، تتعمق معاناة الأطفال في صمت، ما يجعل الأزمة واحدة من أكثر الملفات الإنسانية إلحاحًا في السودان اليوم، ويمثل اختبارًا حقيقيًا لقدرة المجتمع الدولي على منع تكرار أخطاء الماضي.

ترشيحاتنا

صورة أرشيفية

وزير الخارجية الإسرائيلي: ليس لدينا خطة لعملية برية في إيران

مشروبات الطاقة

احذر مشروبات الطاقة قد تتسبب في وفاتك.. اعرف السبب

صورة أرشيفية

جيش الاحتلال يعلن اعتراض مسيرة داخل الأراضي اللبنانية.. تفاصيل

بالصور

بالتعاون مع مستشفى الزقازيق الجامعي.. الأورمان تُنظم قافلة طبية بالشرقية

قافلة طبية
قافلة طبية
قافلة طبية

وزيرة التضامن تشهد توزيع عدد من الأجهزة التعويضية لطلاب الجامعات من ذوي الإعاقة

وزيرة التضامن تشهد توزيع عدد من الأجهزة التعويضية لطلاب الجامعات من ذوي الإعاقة
وزيرة التضامن تشهد توزيع عدد من الأجهزة التعويضية لطلاب الجامعات من ذوي الإعاقة
وزيرة التضامن تشهد توزيع عدد من الأجهزة التعويضية لطلاب الجامعات من ذوي الإعاقة

وزيرة التنمية المحلية: حزمة إجراءات لتطوير المحميات الطبيعية بجنوب سيناء

صوة من اجتماع وزيرة التنمية المحلية والبيئة
صوة من اجتماع وزيرة التنمية المحلية والبيئة
صوة من اجتماع وزيرة التنمية المحلية والبيئة

فستان لافت.. داليا مصطفى تخطف الأنظار أحدث ظهور لها

داليا مصطفى
داليا مصطفى
داليا مصطفى

