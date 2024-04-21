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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار البلد

تحرك عاجل من التعليم لعدم فصل الكهرباء عن المدارس أثناء فترة الامتحانات

وزير التربية والتعليم
وزير التربية والتعليم

أعلنت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، أن الشركة القابضة لكهرباء مصر وجهت تعليماتها لجميع شركات توزيع الكهرباء للالتزام بعدم فصل التيار الكهربائي عن جميع المدارس على مستوى الجمهورية خلال فترة الامتحانات.

وأوضحت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، أن هذا يأتي بالاشارة إلى القرار الصادر من مجلس الوزراء بجلسته رقم 271 لسنة 2024 بشأن ضمان انتظام التيار الكهربائي بجميع مدارس الجمهورية أثناء الامتحانات المنعقدة لصفوف النقل والشهادات الاعدادية والدبلومات الفنية والثانوية العامة للعام الدراسي 2023 / 2024 .

خطاب رسمي

وأكدت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني  ، أن الدكتور رضا حجازي وزير التربية والتعليم يتولى التنسيق مع وزير الكهرباء والطاقة المتجددة للالتزام بعدم فصل التيار الكهربائي عن جميع المدارس على مستوى الجمهورية خلال فترة الامتحانات.

وكان أولياء أمور طلاب المدارس في مصر أطلقوا مناشدات عديدة عبر جروب حوار مجتمعي تربوي عبر تطبيق واتس اب ، لمناشدة وزارة التربية والتعليم بضرورة التنسيق مع وزارة الكهرباء للوصول إلى اتفاق بعدم قطع الكهرباء خلال فترة امتحانات الترم الثاني 2024 .

وقالت فاتن أحمد ولية أمر:  الطلاب  حاليا في فترة مراجعات استعدادا لبدء امتحانات الترم الثاني 2024 ، وبالتالي يحتاجون الى الكهرباء سواء اثناء المذاكرة في المنزل أو أثناء النزول والصعود بالمصاعد للتوجه للحضور حصص المراجعات سواء في المدارس أو الدروس الخصوصية وهو الامر الذي قد يعرض أي طالب للخطر في حالة انقطاع الكهرباء اثناء استخدام المصاعد.

وأضافت فاتن أحمد عبر جروب حوار مجتمعي تربوي عبر تطبيق واتس اب : أن  طلبة الثانوية العامة تحديدا يعانون حاليا من أزمة قطع الكهرباء، لأنهم حاليا في فترة حرجة  كلها مراجعات اون لاين تحتاج للكهرباء.

وكان قد صرح المستشار محمد الحصماني، المتحدث الرسمي باسم رئاسة مجلس الوزراء، بأنه تم التنسيق بين الدكتور مصطفى مدبولي ، رئيس مجلس الوزراء، وكل من وزيرى الكهرباء والطاقة المتجددة، والبترول والثروة المعدنية، لوقف تنفيذ خطة تخفيف الأحمال الكهربائية عن الكنائس خلال الأيام التى تشهد احتفال الأخوة الأقباط بعيد القيامة المجيد، وأسبوع الآلام، وذلك تيسيراً عليهم خلال فترة الاحتفال بهذه المناسبات.

التربية والتعليم الشركة القابضة لكهرباء مصر شركات توزيع الكهرباء فصل التيار الكهربائي جميع المدارس الامتحانات

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