باحث بالشأن الاستراتيجي: مستخدمو وسائل التواصل الاجتماعي لا يعرفون خفاياها

قال أبو بكر باذيب، باحث في الشأن الاستراتيجي، إن كثيرا من الذين يستخدمون التطبيقات والوسائط ووسائل التواصل الاجتماعي لا يدركون أبعادها ولا يعرفون عندما يدخلون أي تطبيق أو أي برنامج أو أي موقع ويوافقون على المعلومات الخاصة ويضغطون على المربع الخاص بالموافقة على اللوائح والتفاصيل الخاصة بالخصوصية.

وأضاف "باذيب"، خلال مداخلة ببرنامج "مطروح للنقاش"، المذاع على قناة "القاهرة الإخبارية"، وتقدمه الإعلامية إيمان الحويزي، أن هؤلاء الأشخاص لا يعرفون هذه التفاصيل ولكنهم يعتقدون أنهم يستخدمون هذه السلعة باعتبارها مجانية أو توفر لهم شيء من التواصل الاجتماعي في المجتمع، ويعتقدون من خلالها أنها توفر لهم هذا التواصل المريح.

القاعدة الرئيسية

وتابع: "القاعدة الرئيسية في هذا الموضوع أنك عندما تحصل على شيء مجاني معنوي أو معلوماتي لا بد من أن تدرك أنك أنت السلعة التي يتم الترويج والتسويق لها، ونحن هنا في بعد أمني وعسكري واستهداف مباشر واستخباراتي مخيف وغير أخلاقي، لكننا نعرف أن الحرب لا تعرف الأخلاق، وبالتالي تجاوز الأبعاد الأخلاقية هو الذي يحقق غاية النصر للأطراف التي تخوض هذه المعركة".