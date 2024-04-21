تعليق مثير من إبراهيم عبد الجواد على تعادل الزمالك مع دريمز الغاني

حسم التعادل السلبي نتيجة المباراة التي جمعت بين نادي الزمالك، ودريمز الغاني، في اللقاء الذي جمع الفريقين، ضمن مباريات ذهاب الدور نصف النهائي لمسابقة كأس الاتحاد الأفريقي الكونفدرالية، والتي أقيمت على ملعب ستاد القاهرة الدولي.

وكتب الإعلامي ابراهي معبد الجواد عبر حسابه علي فيسبوك "رجالة الزمالك قادرين علي العودة بتذكرة التأهل من غانا .. اكيد نتيجة غير جيدة بس لسه فيه شوط تاني .. عودة زيزو وفتوح وعمر جابر بالتأكيد فارق ايجابي مهم لحسم الأمور في لقاء الإياب باذن الله".

وشهدت أحداث المباراة محاوله من جانب لاعبي الفريقين إحراز هدف التقدم ولكن دون جدوى.

ومن المقرر أن يواجه الزمالك نظيره فريق دريمز الغاني في إطار إياب الدور نصف النهائي لبطولة كأس الكونفدرالية الإفريقية، يوم الأحد الموافق 28 إبريل 2024، في تمام الساعة السابعة مساءً بتوقيت القاهرة، على أرضية ستاد بابا يارا الرياضي في غانا.

