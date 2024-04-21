عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

توك شو

نهال طايل تناولت قصته إعلاميا.. تفاصيل عودة طفل لوالدته بعد 9 سنوات

ياسين ووالدته
ياسين ووالدته

كشفت  ياسمين تفاصيل عودة ابنها لأحضانها بعد حرمانها منه 9 سنوات، وذلك بعد تبنى برنامج “تفاصيل”تقديم الاعلامية نهال طايل عبر قناة “صدى البلد2" لقصة الطفل ووالدته.

 

وقالت ياسمين والدة الطفل ياسين، بعد عرض الحلقة «الحلقة أثرت فى الناس كلها وضباط تنفيذ الأحكام والأمن العام كلمونى بعد ماشافوا الحلقة، وقالوا عاوزين كل الأرقام الخاصة بأهل جوزك وبعدها كلمونى قالولى تعالى استلمى ياسين من قسم شرطة الساحل».

مكنش عارفها

 

وأضافت والدة الطفل ياسين، «روحت القسم كان مع المحامى وابن عمت طليقى جابوا ياسين وفجأونى بأجمل مفاجأة في الدنيا كلها لما شوفت ابنى وخدته في حضنى».


وتابعت: «ياسين ماكانش عارفنى خالص وحاولت معاه وجبتلوا ألعاب ودعيت ربنا يحنن قلبه عليا».

الإعلامية نهال طايل برنامج “تفاصيل” تنفيذ الأحكام صدى البلد2 قسم شرطة الساحل

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

الرواتب هتزيد| بشرى سارة لـ 18 مليون موظف.. والتطبيق في هذا الموعد

رد فعل مفاجئ من مهيب عبد الهادي بعد تعادل الزمالك أمام دريمز الغاني

نجم الزمالك السابق يفتح النار على جوميز بسبب شيكابالا

بعد الجدل في نهاية المباراة.. اتحاد الكرة يعلن الأهلي بطلا لدوري 2003

«الجزيري حط فيك جولين».. عمرو الدردير يثير غضب جماهير الأهلي

السلطات الجزائرية ترفض إقامة مباراة نهضة بركان واتحاد العاصمة بنصف نهائي الكونفدرالية

فيديوهات خادشة للحياء.. سقوط بطلة بث مقاطع مخلة عبر الإنترنت بالإسكندرية

الجو هيقلب نار| الأرصاد تحذر من موجة شديدة الحرارة في هذا الموعد

ترشيحاتنا

أبو الغيط يكشف عن الحل الوحيد للقضية الفلسطينية.. فيديو

الفلاحين تنصح بعدم شراء البطيخ الآن لهذا السبب

"المخابز" تكشف عن موعد الانخفاض الكبير في أسعار الرغيف السياحي

الحبس والغرامة.. التموين تحذر من التلاعب في أسعار ووزن رغيف العيش

يحدث خارج مصر.. الغرف التجارية: بيع البطيخ بالقطعة لتقليل حجم الهدر

غارات إسرائيلية تستهدف بلدة كفركلا جنوب لبنان


ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

في ذكرى التحرير .. كيف استعادت مصر مدينة شرم الشيخ من إسرائيل؟

بالمايوه.. طليقة مصطفى فهمي تبهر متابعيها في أحدث ظهور

بخصر منحوت.. ظهور لافت لـ آيتن عامر بعد خسارة وزنها

أول ظهور لمحمد رجب وخطيبته في حفل زفاف المخرج إسماعيل فاروق

فيديو

لمدة أسبوع .. سر مقاطعة البورسعيدية للأسماك

"هتخش ورايا الحمام".. الجمهور يلاحق الفنانين في زفاف نجل محمد فؤاد

بعد تراجع الأرز.. مفاجأة في سعر الكيلو بالأسواق| تغطية خاصة

بعد رصد حالات الغضب.. قرار عاجل من الحكومة بوقف تخفيف أحمال الكهرباء بهذا التوقيت

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

د. محمد مصطفى القاضي

د. محمد مصطفى القاضي يكتب: سنوات الاستثمار في الإنسان

د. محمد عسكر

د. محمد عسكر يكتب: صراع التكنولوجيا بين أمريكا والصين يحتدم.. فمن ينتصر؟

كريم خالد عبد العزيز

كريم خالد عبد العزيز يكتب: ثقافة الوقوف على أرض مشتركة

كريمة أبو العينين

كلاكيت.. هنصوّر!!

المستشار أسـامة الصعيدي

المستشار أسامة الصعيدي يكتب: رقابة القضاء الإدارى على قرارات الإنسان الإلكتروني

نجاة عبد الرحمن

نجاة عبد الرحمن تكتب: دعاة بنكهة إسرائيلية

الدكتور محمد زكي عيد

محمد زكي عيد يكتب: النانوتكنولوجي ومنتجات الألبان

إلهام أبو الفتح

إلهام أبو الفتح تكتب: حلم السيطرة على جنون الأسعار

اﻟﻤﺰﻳﺪ