نهال طايل تناولت قصته إعلاميا.. تفاصيل عودة طفل لوالدته بعد 9 سنوات

كشفت ياسمين تفاصيل عودة ابنها لأحضانها بعد حرمانها منه 9 سنوات، وذلك بعد تبنى برنامج “تفاصيل”تقديم الاعلامية نهال طايل عبر قناة “صدى البلد2" لقصة الطفل ووالدته.

وقالت ياسمين والدة الطفل ياسين، بعد عرض الحلقة «الحلقة أثرت فى الناس كلها وضباط تنفيذ الأحكام والأمن العام كلمونى بعد ماشافوا الحلقة، وقالوا عاوزين كل الأرقام الخاصة بأهل جوزك وبعدها كلمونى قالولى تعالى استلمى ياسين من قسم شرطة الساحل».

مكنش عارفها

وأضافت والدة الطفل ياسين، «روحت القسم كان مع المحامى وابن عمت طليقى جابوا ياسين وفجأونى بأجمل مفاجأة في الدنيا كلها لما شوفت ابنى وخدته في حضنى».



وتابعت: «ياسين ماكانش عارفنى خالص وحاولت معاه وجبتلوا ألعاب ودعيت ربنا يحنن قلبه عليا».