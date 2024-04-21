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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

برلمان

وظائف جديدة بـ3 جهات حيوية.. ومفاجأة تنتظر هؤلاء بشأن مَدّ «سن التقديم»

وظائف
وظائف

يقدم موقع صدى البلد معلومات قانونية عن المقترح البرلماني الخاص بتعديل سن المتقدم في مسابقات الحكومة إلى 40 عامًا بدلًا مما هو معمول به حاليًا 30 عامًا، وذلك تزامنا مع أعلان بوابة الوظائف الحكومية، أمس ، عن توفر عدد من الوظائف الشاغرة في قطاعات مختلفة ببعض الجهات الحكومية في مصر فيما يلى:

 

تعديل سن التقدم للوظائف الحكومية

وعن تعديل سن التقدم للوظائف الحكومية الشاغلة، أكدت النائبة آمال عبد الحميد عضو مجلس النواب أنها قامت بتقديم مشروع قانون بشأن ذلك الامر يفيد بتعديل سن المتقدم فى مسابقات الحكومة الى 40 عاما بدلا مما هو معمول به حاليا 30 عامًا.

وأضافت عضو مجلس النواب، فى تصريح لها، أن مشروع القانون الخاص بها يلبي رغبان الكثير من الشباب الذين نالوا الكثير من الشهادات العلمية والدرجات إلا أن شرط السن المُعلن عنه في الكثير من مسابقات الحكومة التي تم الإعلان عنها مؤخرًا من جانب الجهاز المركزي للتنظيم والإدارة، يحول بينهم، وأصبح بمثابة عائق وشرط تعجيزي".

 

مسابقات الحكومة

وأضافت: "جميع مسابقات الحكومة تشترط ألا يزيد سن المتقدم على ثلاثين عاماً، وهو ما يحرم الكثير من الشباب الذين تجاوزت أعمارهم أكثر من خمسة وثلاثين عاماً ومعظمهم يتميزون بالكفاءة والخبرة، وإذا أتيحت لهم الفرصة فى شغل إحدى هذه الوظائف التي بلا شك سوف يحققون فيها نجاحات كبيرة بحكم خبراتهم العملية والعلمية التي قد لا تتوافر لغيرهم من الشباب حديثي التخرج".

تدخل تشريعي

ولفتت إلى أن تحديد سن معين وهو ألا يزيد عن 30 عامًا، يحتاج إلى إعادة نظر من جديد وهو ما يتطلب تدخلًا تشريعيًا بالنص صراحةً بتعديل سن المتقدم ليصبح 40 عامًا لشغل الوظائف الشاغرة في الجهاز الإداري للدولة".

واعتبرت "عبدالحميد"، شرط تحديد السن بثلاثين عاماً كحد أقصى للتعيين هو بمثابة حكم بالتقاعد والإحالة للشباب للمعاش وهم في أهم مراحل العمل والعطاء والإنجاز والإبداع فى كل المجالات، كما أن هذا الشرط يحرم هذه الوزارات والمؤسسات من خبرات وكفاءات هي فى أشد الاحتياج إليها ولا تتوافر لحديثي التخرج من الشباب.

 قائمة بالوظائف المتاحة في كل جهة حكومية عبر بوابة الوظائف الحكومية:

محافظة قنا
- مدير عام في الإدارة العامة للشؤون القانونية.
مديرية التربية والتعليم بقنا
- مدير عام في الإدارة العامة للشؤون التنفيذية.

- مدير عام في الإدارة العامة للتعليم الفني.

مصلحة دمغ المصوغات والموازين
- مدير عام في الإدارة العامة للموازين والمقاييس والمكاييل.

- مدير عام في الإدارة العامة للأمن.

المستندات المطلوبة للتقديم بالوظائف الحكومية المتاحة 
نشرت بوابة الوظائف الحكومية شروط كل وظيفة من الوظائف، وتشمل المستندات المطلوبة للتقديم على الوظائف التالية:
- 4 صور شخصية بحجم 4x6 سم.

- صورة من بطاقة الرقم القومي.

- بيان يوضح الحالة الوظيفية للمتقدم من جهة العمل السابقة، ويشمل جميع البيانات الوظيفية للثلاث سنوات الأخيرة، بما في ذلك الترقيات وتقييم الأداء والجزاءات.

- شهادة قانونية توضح موقف المتقدم من التحقيقات أو التحقيقات التأديبية أو الإجراءات القضائية أو الإيقاف عن العمل.

- مقترح للتطوير الوظيفي للوحدة أو إحدى أنشطتها، بهدف تحسين أداء الوحدة وتطوير أنظمة العمل وتبسيط الإجراءات، وذلك في إطار الإمكانات المتاحة من الناحية المالية والبشرية.

- وثائق تدل على الدورات التدريبية التي حضرها المتقدم خلال حياته الوظيفية.

- وثائق تدل على المهارات والقدرات اللازمة لشغل الوظيفة والإنجازات السابقة للمتقدم.

- وثائق تدل على الكفاءة العلمية للمتقدم، بما في ذلك الشهادات العليا وإجادة اللغات الأجنبية ومهارات استخدام الحاسوب، وكذلك المشاركة في المؤتمرات وإعداد البحوث.

- صورة من الدورات التدريبية التي حصل عليها المتقدم، بالإضافة إلى شهادات الشكر والتقدير والمشاركة في المؤتمرات والبعثات الخارجية.

- تقديم سيرة ذاتية باللغة العربية وشهادة قانونية إن أمكن، للمتقدمين من خارج الجهاز الإداري، بالإضافة إلى شهادات الخبرة التي توضح مدة الخدمة السابقة المذكورة في السيرة الذاتية.

موعد التقديم بالوظائف الحكومية المتاحة في مصر 
ويمكن للراغبين في التقدم لهذه الوظائف التقديم من الآن ولمدة شهر. ويجب تقديم الطلبات والمستندات المطلوبة إلى لجنة الوظائف في كل جهة حكومية، ويتم تسليمها شخصيًا خلال الفترة المحددة، بدءًا من الساعة 9 صباحًا وحتى الساعة 2 ظهرًا.

 

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