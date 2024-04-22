أكبر من عمره.. تفاصيل واقعة تزوير لاعب المصري في بطولة الجمهورية

أكد وليد رمضان المدير الإداري لنادي إنبي، أن واقعة تزوير لاعب المصري البورسعيدي ببطولة الجمهورية، ليست الأولى في بطولة الجمهورية، موضحًا أنه من مواليد 1997، لكن تم تسنينه على أنه من مواليد 2003.

وأشار رمضان، خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامي هاني حتحوت ببرنامج «الماتش» على قناة «صدى البلد»، إلى أن إنبي تقدم باحتجاج رسمي إلى اتحاد الكرة، يوم 16 أبريل، بعد التوصل لأوراق رسمية تثبت تزوير اللاعب.

وأضاف أن اتحاد الكرة، لم يرد من الأساس على إنبي، سواء بالموافقة أو الرفض على الاحتجاج الذي تقدم به النادي، وهو أمر غير منطقي إطلاقًا، خاصة وأن رد اتحاد الكرة جاء عقب المباراة عقب الضجة الكبيرة التي حدثت.