جدل ونهاية غريبة.. إنبي والأهلي يحتفلان بتتويجهما ببطولة دوري الشباب

جدل ونهاية غريبة شهدتها مباراة الأهلي وإنبي في دوري الجمهورية مواليد 2003، حيث انتهت بفوز إنبي بنتيجة 4-3، إلا أن الفريقين احتفلا بالتتويج بلقب البطولة في آن واحد.

المباراة كانت جزءًا من الجولة التاسعة من بطولة دوري الجمهورية للشباب مواليد 2003، وكان الأهلي يسعى للفوز بها؛ للتتويج باللقب للموسم الثاني على التوالي، ولكن فوز إنبي جعل الفريقين يتساويان في النقاط.

اتحاد الكرة أعلن أنه طبقا للائحة، فإن الأهلي هو الفائز بدوري الجمهورية مواليد 2003، بفارق الأهداف عن إنبي.

وأشار إلى أنه لم يتم البت حتى الآن في الاحتجاج المقدمة من نادي إنبي لاحتساب نتيجة مباراة المصري لصالحه؛ نظرا لقيد الأخير لاعبا بـ«التزوير»، إذ يتم التحقيق فيه حاليا.

وقاد الأهلي المباراة في البداية، لكن إنبي تمكن من التفوق وتحقيق الفوز.