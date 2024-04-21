بعد الجدل في نهاية المباراة.. اتحاد الكرة يعلن الأهلي بطلا لدوري 2003

أعلن اتحاد الكرة، أنه طبق للائحة الأهلي فاز بدوري الجمهورية مواليد 2003، لكن نادي انبي متقدم باحتجاج لاحتساب نتيجة مباراة المصري لصالحه لتزوير لاعب، وهو ما يتم التحقيق فيه حاليا.

وانتهت مباراة الأهلي وإنبي في دوري الجمهورية مواليد 2003 بطريقة غريبة، حيث انتهت بفوز إنبي بنتيجة 4/3، واحتفل كل من الأهلي وإنبي بالتتويج بلقب البطولة في آن واحد.

المباراة كانت جزءًا من الجولة التاسعة من بطولة دوري الجمهورية للشباب مواليد 2003.

كان الأهلي يسعى للفوز في المباراة للتتويج باللقب للموسم الثاني على التوالي، لكن فوز إنبي جعل الفريقين يتساويان في النقاط برصيد 62 نقطة.

وقاد الأهلي المباراة في البداية، لكن إنبي تمكن من التفوق وتحقيق الفوز. وبهذه النتيجة، حصد الأهلي نقاطه من الفوز في 17 مباراة، والتعادل في 5 مباريات، والفوز بركلات الترجيح في 5 مباريات أخرى، وسجل الفريق 60 هدفًا.

كانت المرحلة الأولى من البطولة شهدت تأهل الفرق التي احتلت المراكز العشرة الأولى، بينها الأهلي وإنبي. ويدخل كل فريق المرحلة النهائية بنفس عدد النقاط وترتيبه في المرحلة الأولى.

يتكون الجهاز الفني لفريق الأهلي من مدير فني ومدرب عام ومدرب لحراس المرمى ومدير إداري وطبيب فريق ومخطط للأحمال والإعداد البدني وإخصائي تدليك.