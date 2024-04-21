«الجزيري حط فيك جولين».. عمرو الدردير يثير غضب جماهير الأهلي

حسم التعادل السلبي نتيجة المباراة التي جمعت بين نادي الزمالك ودريمز الغاني، في اللقاء الذي جمع الفريقين، ضمن مباريات ذهاب الدور نصف النهائي لمسابقة كأس الاتحاد الأفريقي الكونفدرالية، والتي أقيمت على ملعب ستاد القاهرة الدولي.

وكتب الناقد الرياضي عمرو الدردير عبر حسابه علي فيسبوك “فيه كلمتين بيترددوا وهما إن الزمالك شبع بطولات لما كسب الأهلي، ياعم أنت صح، حتى دريم الغاني تعادل معايا وأنت ماعرفتش تعملها، الجزيري حط فيك جولين بكل سهولة، ومعرفش يحط في دريم، متهيألي دريم ده لو لاعب الأهلي، هيكسبه بسهولة، كفاية إنه عمل اللي أنت ماعرفتش تعمله”.

وشهدت أحداث المباراة محاولات كثيرة ومكثفة من لاعبي الزمالك لإحراز هدف التقدم؛ ولكن دون جدوى.

ومن المقرر أن يواجه الزمالك نظيره فريق دريمز الغاني في إطار إياب الدور نصف النهائي لبطولة كأس الكونفدرالية الإفريقية، يوم الأحد 28 أبريل 2024، في تمام الساعة 7 مساءً بتوقيت القاهرة، على أرضية ستاد بابا يارا الرياضي في غانا.