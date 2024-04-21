رسالة قاسية من إبراهيم سعيد لشيكابالا: آخره 10 دقائق

حسم التعادل السلبي نتيجة المباراة التي جمعت بين نادي الزمالك، ودريمز الغاني، في اللقاء الذي جمع الفريقين، ضمن مباريات ذهاب الدور نصف النهائي لمسابقة كأس الاتحاد الأفريقي الكونفدرالية، والتي أقيمت على ملعب ستاد القاهرة الدولي.

وكتب ابراهيم سعيد نجم الأهلي السابق عبر حسابه علي فيسبوك "شيكابالا ‏اخره 10 او 15 دقيقه مش 70 دقيقه مسترجوميز لازم يعيد حساباته مع الفريق👏"

وشهدت أحداث المباراة محاوله من جانب لاعبي الفريقين إحراز هدف التقدم ولكن دون جدوى.

ومن المقرر أن يواجه الزمالك نظيره فريق دريمز الغاني في إطار إياب الدور نصف النهائي لبطولة كأس الكونفدرالية الإفريقية، يوم الأحد الموافق 28 إبريل 2024، في تمام الساعة السابعة مساءً بتوقيت القاهرة، على أرضية ستاد بابا يارا الرياضي في غانا.

