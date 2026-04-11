ضي يحصد الجائزة الكبرى في مهرجان سوسة الدولي .. و32B يتألق بالجوهرة الفضية

فن وثقافة

ضي" يحصد الجائزة الكبرى في مهرجان سوسة الدولي.. و"32B" يتألق بالجوهرة الفضية
أوركيد سامي

في إنجاز جديد يضاف إلى رصيده الفني، أعلن المؤلف هيثم دبور عن فوز اثنين من أعماله السينمائية بجوائز مميزة ضمن فعاليات مهرجان سوسة الدولي، حيث نجح فيلما "ضي" و"32B" في لفت الأنظار وتحقيق حضور قوي داخل المسابقات الرسمية للمهرجان.


وكشف دبور عبر حسابه الرسمي على موقع "إنستغرام" عن تفاصيل هذا التتويج، مشاركًا متابعيه صورًا من لحظات التكريم، والتي عكست أجواء الفخر والسعادة بهذا النجاح. وأوضح أن فيلم "ضي"، من إخراج كريم الشناوي، تمكن من اقتناص جائزة "لجنة التحكيم الكبرى" ضمن مسابقة الأفلام الطويلة، وهي واحدة من أبرز جوائز المهرجان، ما يعكس التقدير الكبير الذي حظي به العمل من قبل النقاد ولجنة التحكيم.


وفي سياق متصل، حقق فيلم "32B"، من إخراج محمد طاهر، إنجازًا آخر بحصوله على "الجوهرة الفضية" في مسابقة الأفلام القصيرة، ليؤكد حضور دبور القوي في أكثر من فئة داخل المهرجان.


وأشار دبور في تعليقه إلى أن هذا النجاح لم يقتصر على الجوائز فقط، بل صاحبه أيضًا تفاعل جماهيري لافت، حيث حظي الفيلمان باستقبال حار من الجمهور، وهو ما اعتبره دافعًا معنويًا كبيرًا لكل فريق العمل. كما أعرب عن أمنيته بأن يتمكن جميع المشاركين في صناعة هذين العملين من مشاركة هذه اللحظات المميزة والشعور بقيمة هذا التقدير.


ويُعد فيلم "ضي" واحدًا من الأعمال الإنسانية المؤثرة، إذ يتناول قصة الطفل النوبي "ضي"، الذي يجسد دوره بدر محمد، وهو طفل يعاني من مرض المهق، ما يجعله عرضة للتنمر والتمييز بسبب اختلاف مظهره عن الآخرين. وعلى الرغم من هذه التحديات القاسية، يمتلك "ضي" موهبة غنائية استثنائية وحلمًا كبيرًا يسعى لتحقيقه.
وتدور أحداث الفيلم حول رحلة شاقة يخوضها الطفل برفقة أسرته ومعلمته، تبدأ من أسوان وصولًا إلى القاهرة، بهدف المشاركة في برنامج لاكتشاف المواهب. وخلال هذه الرحلة، يواجه "ضي" العديد من الصعوبات التي تختبر إرادته، لتتحول القصة إلى ملحمة إنسانية عن التحدي والصمود والإيمان بالذات.


ويعكس هذا العمل رؤية فنية تهدف إلى تسليط الضوء على قضايا التمييز والتقبل المجتمعي، مؤكدًا أن الاختلاف لا يجب أن يكون عائقًا أمام تحقيق الأحلام، بل قد يكون دافعًا للتميز والنجاح.


https://www.instagram.com/p/DXAA5UEjfdb/?img_index=4&igsh=YWt5b3Y5NDdvb3Bt

ضي اخبار الفن نجوم الفن

