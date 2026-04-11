التعادل 1-1 يحسم الشوط الأول من مواجهة الأهلي وسموحة بالدوري

انتهت احداث الشوط الأول من مواجهة فريقي النادي الأهلي وسموحة بالتعادل الإيجابي بنتيجة 1-1، على استاد القاهرة ضمن منافسات الجولة الثانية للمرحلة النهائية لبطولة الدوري الممتاز.

وسجل تريزيجيه هدف الأهلي الوحيد في الشوط الاول في الدقيقة 24 من انطلاق اللقاء برأسية متقنة بعد عرضية من أحمد سيد زيزو من ركلة ركنية.

وسجل هدف سموحة اللاعب صامويل أمادي في الدقيقة 45+3 من عمر الشوط الأول.

تشكيل الأهلي

أعلن ييس توروب، المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، تشكيل الفريق لخوض مباراة سموحة، على استاد القاهرة ضمن منافسات الجولة الثانية للمرحلة النهائية لبطولة الدوري الممتاز.

جاء تشكيل الأهلي كالتالي:

حراسة المرمى: مصطفى شوبير.

خط الدفاع: محمد هاني وياسين مرعي وياسر إبراهيم ويوسف بلعمري.

خط الوسط: مروان عطية وإمام عاشور وحسين الشحات ومحمود تريزيجيه وأحمد سيد زيزو.

خط الهجوم: محمد شريف.

يجلس على دكة البدلاء: أحمد رمضان بيكهام ومحمد علي بن رمضان وأشرف بن شرقي وهادي رياض وأليو ديانج وأحمد عيد ومروان عثمان وطاهر محمد وحمزة علاء.



