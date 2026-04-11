الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

رياضة

التعادل 1-1 يحسم الشوط الأول من مواجهة الأهلي وسموحة بالدوري

صورة من اللقاء
صورة من اللقاء

انتهت احداث الشوط الأول من مواجهة فريقي النادي الأهلي وسموحة بالتعادل الإيجابي بنتيجة 1-1، على استاد القاهرة ضمن منافسات الجولة الثانية للمرحلة النهائية لبطولة الدوري الممتاز.

وسجل تريزيجيه هدف الأهلي الوحيد في الشوط الاول في الدقيقة 24 من انطلاق اللقاء برأسية متقنة بعد عرضية من أحمد سيد زيزو من ركلة ركنية.

وسجل هدف سموحة اللاعب صامويل أمادي في الدقيقة 45+3 من عمر الشوط الأول.

تشكيل الأهلي

أعلن ييس توروب، المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، تشكيل الفريق لخوض مباراة سموحة، على استاد القاهرة ضمن منافسات الجولة الثانية للمرحلة النهائية لبطولة الدوري الممتاز.

جاء تشكيل الأهلي كالتالي: 

حراسة المرمى: مصطفى شوبير.

خط الدفاع: محمد هاني وياسين مرعي وياسر إبراهيم ويوسف بلعمري. 

خط الوسط: مروان عطية وإمام عاشور وحسين الشحات ومحمود تريزيجيه وأحمد سيد زيزو. 

خط الهجوم: محمد شريف. 

يجلس على دكة البدلاء: أحمد رمضان بيكهام ومحمد علي بن رمضان وأشرف بن شرقي وهادي رياض وأليو ديانج وأحمد عيد ومروان عثمان وطاهر محمد وحمزة علاء.


 

غدًا إجازة رسمية في مصر بمناسبة عيد القيامة؟.. اعرف المستحقين

غدًا إجازة رسمية في مصر بمناسبة عيد القيامة؟.. اعرف المستحقين

400 جنيه نزول| تراجع سريع في سعر الجنيه الذهب.. وعيار 21 مفاجأة

400 جنيه نزولا| تراجع سريع في سعر الجنيه الذهب.. وعيار 21 مفاجأة

تعاون موسيقي لافت بين Lady Gaga وDoechii في أغنية “RUNWAY”

شريف عرفة ومنة عرفة في عزاء عبد الحميد التوني

فوائد استخدام ماء الليمون فى العناية بالبشرة
فوائد استخدام ماء الليمون فى العناية بالبشرة
فوائد استخدام ماء الليمون فى العناية بالبشرة

هل تساعد القهوة بالليمون على التخسيس؟
هل تساعد القهوة بالليمون على التخسيس؟
هل تساعد القهوة بالليمون على التخسيس؟

الفسيخ والرنجة
الفسيخ والرنجة
الفسيخ والرنجة

أمراض تسبب زيادة الوزن
أمراض تسبب زيادة الوزن
أمراض تسبب زيادة الوزن

