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رئيس التحرير
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برلمان

برلماني: خطوات جادة لتشجيع الاستثمار وتذليل العقبات والقضاء على البيروقراطية

عمرو هندى عضو لجنة
عمرو هندى عضو لجنة الشئون الاقتصادية بمجلس النواب

قال النائب عمرو هندي، عضو لجنة الشئون الاقتصادية بمجلس النواب، إن إعلان رئيس مجلس الوزراء التواصل مع المستثمرين الجادين على مدار الـ24 ساعة يوميا يؤكد الجدية من قبل الدولة فى التعامل مع الاستثمار من خلال رؤية ومنظور مختلف والجدية فى تشجيع الاستثمارات خلال الفترة المقبلة.

وأوضح عضو لجنة الشئون الاقتصادية بمجلس النواب، أن الدولة اتخذت حزمة من الإجراءات والخطوات الجادة والحاسمة لتحقيق طفرة حقيقية في عملية جذب وتشجيع وتعزيز الاستثمار المحلي والأجنبي، وتذليل أية عقبات قد تواجه المستثمرين الجادين، والقضاء على التحديات التي تواجه زيادة استثمارات القطاع الخاص، بهدف بناء قاعدة إنتاجية متنوعة، وتحقيق تطور اقتصادى شامل يتواكب مع الجمهورية الجديدة.

وأشار النائب عمرو هندي، إلى أنه لضمان جذب الاستثمارات بذلت الدولة ولا تزال جملة من الجهود لجذب المزيد من الاستثمارات الخاصة والأجنبية خلال الفترات الأخيرة، وذلك من خلال إفساح المجال للقطاع الخاص، وتحسين مناخ الأعمال في مصر، وتسهيل الإجراءات التنظيمية التي تعيق حركة الاستثمارات فى البلاد، وتواصل رئيس الحكومة شخصيا مع المستثمرين الجادين لحل العقبات ومواجهة التحديات فى الحال.

وأضاف هندي، أن زيادة حجم الاستثمار يؤثر إيجابيًا على وضع الاحتياطي النقدي وسعر الصرف ومعدلات التوظيف والفترة الأخيرة أكدت للجميع أهمية جذب المزيد من الاستثمارات لدعم الاقتصاد القومى والنهوض به واستغلال الموارد المتاحة لدى الدولة المصرية بعد النهوض بالبنية التحتية وأصبح مهيأة لملايين الفرص الاستثمارية.

عمرو هندي مجلس النواب المستثمرين مجلس الوزراء

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