إيران: المساعدات الأمريكية لن تخدم إسرائيل في حرب غزة

أشار المتحدث باسم وزارة الخارجية الإيرانية ناصر كنعاني، اليوم الإثنين، إلى حزمة المساعدات المالية والعسكرية الضخمة التي أقرها الكونجرس الأمريكي للجيش الإسرائيلي، وقال إن المساعدات الجديدة لن تساعد "إسرائيل المهزومة" في حربها في قطاع غزة.

ووافق مجلس النواب الأمريكي، في وقت سابق، على حزمة تشريعية بقيمة 95 مليار دولار بدعم واسع من الحزبين الجمهوري والديمقراطي؛ لتوفير المساعدة لأوكرانيا وإسرائيل وتايوان، رغم اعتراضات مريرة من الجمهوريين.

ويشمل الدعم، مساعدات دفاعية بقيمة أكثر من 16 مليار دولار لإسرائيل، ونحو 9 مليارات دولار لتوفير الإغاثة الإنسانية حول العالم.

وينتقل التشريع الآن إلى مجلس الشيوخ ذي الأغلبية الديمقراطية، والذي أقر إجراء مماثلا قبل أكثر من شهرين.