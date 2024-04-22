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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

سفير مصر في موسكو يناقش مع مبعوث بوتين صادرات القمح إلى القاهرة

سفير مصر في موسكو
سفير مصر في موسكو

التقى السفير نزيه النجاري، سفير مصر في موسكو، مع السفير ميخائيل بوجدانوف، نائب وزير الخارجية ومبعوث الرئيس بوتين إلى الشرق الأوسط، وذلك لمناقشة التعجيل بشحنات القمح المتوجهة إلى مصر. 

يأتي ذلك في سياق اتصالات أجرتها سفارة مصر في موسكو خلال الأيام الماضية. 

ونقل السفير المصري رسالة من وزير الخارجية سامح شكري إلى نظيره الروسي سيرجي لافروف في هذا الخصوص.

وأجرت السفارة في موسكو والمكتب التجاري بالسفارة اتصالات كذلك مع وزارة الزراعة ومع جهات روسية أخرى خلال الأيام الماضية، وذلك في إطار جهودها لتأمين تدفق شحنات القمح الموجهة إلى مصر في المواعيد المناسبة والمتفق عليها بين البلدين.

السفير نزيه النجاري السفير المصري الشرق الاوسط سامح شكري سفير مصر في موسكو ميخائيل بوجدانوف وزير الخارجية سامح شكري

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