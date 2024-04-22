الخارجية البلجيكية: يجب عدم السماح لواشنطن بأن تكون اللاعب الوحيد في غزة

أكدت وزيرة خارجية بلجيكا حجة لحبيب، اليوم الإثنين، أن هناك مأساة إنسانية مستمرة في قطاع غزة يجب إيقافها، وعدم السماح للولايات المتحدة بأن تكون اللاعب الوحيد في قطاع غزة.

وقالت لحبيب، قبيل اجتماع لوزراء خارجية الاتحاد الأوروبي، اليوم الاثنين، في لوكسمبورج، إنه لا تكفي الدعوة لوقف إطلاق النار والإفراج عن الرهائن وإيصال المساعدات إلى قطاع غزة فيما القتل مستمر.

وشددت على أن الوقت حان ليظهر الاتحاد الأوروبي نفسه بوضوح في عملية السلام، وننتظر مؤتمرا تحضيريا لذلك.

وأضافت وزيرة الخارجية البلجيكية: يجب ألا ننسى ما يحدث في غزة في الوقت الحالي لأن هناك مأساة إنسانية يجب إيقافها".

وقالت الوزيرة لحبيب، "إن العقوبات على المستوطنين العنيفين لا تكفي، وعلينا فرضها على الذين يسلحونهم، ويدافعون عنهم".

وأكدت أن الاعتراف بدولة فلسطينية خطوة حاسمة نحو حل الدولتين، ومستعدون للترحيب بأي مبادرة بشأن ذلك.