عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

رياضة

مفاجأة سارة لجماهير الزمالك بشأن زيزو

صدى البلد

كشف اللاعب أحمد حسن عن جاهزية زيزو للقاء الإياب أمام دريمز الغاني في الكونفدرالية عبر صفحته على موقع التواصل الاجتماعي فيس بوك.

 

 

وكتب أحمد حسن:"مصدر بالزمالك: زيزو سيكون جاهز للقاء الإياب أمام دريمز الغاني في الكونفدرالية".

 

 

تترقب جماهير نادي الزمالك بفارغ الصبر الموعد المنتظر لمواجهة الفريق مع فريق دريمز الغاني في إياب دور نصف النهائي من بطولة "الكونفدرالية"، بعد ختام مباراة الذهاب بالتعادل السلبي على أرضية استاد القاهرة الدولي.

 من المقرر أن يلتقي نادي الزمالك بفريق دريمز الغاني على ملعب "داوو" في العاصمة الغانية أكرا، يوم الأحد المقبل، عند السابعة مساءً، في مواجهة مرتقبة تحمل في طياتها الكثير من التشويق والتحدي.

 

 

يسعى الفريق الأبيض للخروج بنتيجة إيجابية من الأراضي الغانية، بهدف مواصلة مشواره في البطولة وتحقيق اللقب الغالي.

 يعد الزمالك المرشح الأبرز للفوز بالبطولة، بناءً على أدائه القوي وإمكانياته الكبيرة، وهو يسعى لتكرار إنجازه في موسم 2018/2019 عندما توج بلقب الكونفدرالية على حساب نهضة بركان المغربي.

مواجهة يوم الأحد المقبل تعد فاصلة في مسار الفريق في الموسم الحالي، فالفوز والتأهل للمرحلة النهائية سيقرب الفارس الأبيض أكثر فأكثر من تحقيق البطولة القارية للمرة الثانية في تاريخه.

 

 

 

 

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

التنمية المحلية: أبلكيشن جديد على التليفون المحمول للتقديم علي التصالح في مخالفات البناء

أمير هشام: لقجع وراء تمسك الشيبي بالاستمرار في قضيته ضد حسين الشحات

60 جنيهاً.. مفاجأة في أسعار الدواجن والبيض اليوم بعد موجة التراجع المستمرة

طارق السعيد: مشوفتش حاجة وحشة من الأهلي وتصريحاتي ضده كانت بالأمر

أسعار الذهب اليوم الإثنين 22 أبريل 2024.. وهذه قيمة عيار 21

سعر الدولار مقابل الجنيه المصري اليوم الإثنين

400 جنيه| تراجع جديد في أسعار الذهب اليوم.. وعيار 21 مفاجأة

ملابس عشرينات .. إلهام شاهين ببنطلون ضيق يثير الجدل بالسوشيال ميديا

ترشيحاتنا

الغرف التجارية تنصح بعدم شراء الأجهزة الكهربائية هذه الفترة.. لهذا السبب

مجنون ولا عاقل.. شاب يتخلص من والدته حرقا بالغربية| القصة الكاملة

ملابس تكشف رشاقتها.. ياسمين عبد العزيز تشعل السوشيال ميديا| شاهد

بولندا: لا نية لتقديم نظام باتريوت إلى أوكرانيا

العربيات دخلت في بعض.. تصادم 3 سيارات أسفل الطريق الأوسطي بالجيزة

إسبانيا تطالب بوقف دائم لإطلاق النار في غزة وزيادة المساعدات الإنسانية


ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

سلامة الغذاء تكشف أسباب اصفرار الثوم المخزن

فستان أنيق .. ابنة هبة مجدي تشعل السوشيال ميديا بجمالها

160 جنيهًا| أسعار اللحوم اليوم الاثنين 22 إبريل 2024 بعد موجة الانخفاض

ملابس عشرينات .. إلهام شاهين ببنطلون ضيق يثير الجدل بالسوشيال ميديا

فيديو

قرار صادم.. ليفربول يتخذ إجراءً غريبا ضد محمد صلاح بعد خسارته أمام أتالانتا الإيطالي

متشتريش دلوقتي| الغرف التجارية تؤكد انخفاض أسعار الأجهزة الكهربائية في هذا الموعد

لمدة أسبوع .. سر مقاطعة البورسعيدية للأسماك

"هتخش ورايا الحمام".. الجمهور يلاحق الفنانين في زفاف نجل محمد فؤاد

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

د. محمد مصطفى القاضي

د. محمد مصطفى القاضي يكتب: سنوات الاستثمار في الإنسان

د. محمد عسكر

د. محمد عسكر يكتب: صراع التكنولوجيا بين أمريكا والصين يحتدم.. فمن ينتصر؟

كريم خالد عبد العزيز

كريم خالد عبد العزيز يكتب: ثقافة الوقوف على أرض مشتركة

كريمة أبو العينين

كلاكيت.. هنصوّر!!

المستشار أسـامة الصعيدي

المستشار أسامة الصعيدي يكتب: رقابة القضاء الإدارى على قرارات الإنسان الإلكتروني

نجاة عبد الرحمن

نجاة عبد الرحمن تكتب: دعاة بنكهة إسرائيلية

الدكتور محمد زكي عيد

محمد زكي عيد يكتب: النانوتكنولوجي ومنتجات الألبان

إلهام أبو الفتح

إلهام أبو الفتح تكتب: حلم السيطرة على جنون الأسعار

اﻟﻤﺰﻳﺪ