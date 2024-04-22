إسبانيا تطالب بوقف دائم لإطلاق النار في غزة وزيادة المساعدات الإنسانية

أكد وزير الخارجية الإسباني خوسيه مانويل ألباريس، اليوم الإثنين، ضرورة وقف دائم لإطلاق النار في قطاع غزة، مع خطر امتداد العمليات العسكرية الإسرائيلية إلى مدينة رفح، جنوب قطاع غزة.

وطالب وزير الخارجية الإسباني، قبيل اجتماع وزراء خارجية الاتحاد الأوروبي في لوكسبمبرج، بفتح جميع النقاط البرية مرة واحدة وإلى الأبد لتقديم المساعدات الإنسانية للمدنيين في غزة.

وشدد على أن الاعتراف بالدولة الفلسطينية أمر ضروري للغاية، إذا أردنا حلا سياسيا للوضع بالشرق الأوسط، وحل الدولتين يعني جعل السلام نهائيا لا رجعة فيه، وتجنب دوامات العنف المتواصلة.

وحذر ألباريس من امتداد الصراع إلى لبنان، وقال: "احتمال امتداد الصراع إلى لبنان يقلقنا، لأن أبعاده ستتغير، ولأن لبنان دولة هشة ومتوترة".