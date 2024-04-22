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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

بـ 7 مليارات دولار.. بايدن يحتفل بيوم الأرض في مشاريع الطاقة الشمسية

الرئيس الأمريكي جو
الرئيس الأمريكي جو بايدن

يحتفل الرئيس الأمريكي جو بايدن بيوم الأرض اليوم الاثنين من خلال الإعلان عن استثمار بقيمة 7 مليارات دولار في مشاريع الطاقة الشمسية في جميع أنحاء البلاد، مع التركيز على المجتمعات المحرومة.

وحسب صحيفة “جارديان” البريطانية، يسافر بايدن إلى حديقة برينس ويليام فورست بارك في فيرجينيا لإلقاء خطاب يروج فيه لسجله البيئي، بما في ذلك التدابير اللازمة لمعالجة أزمة المناخ وزيادة الوصول إلى الطاقة النظيفة وخفض تكاليفها.

ومحور اليوم هو الإعلان عن منح بقيمة 7 مليارات دولار من خلال برنامج "الطاقة الشمسية للجميع" التابع لوكالة حماية البيئة، بتمويل من قانون خفض التضخم الذي وافق عليه الحزبان العام الماضي بقيمة 369 مليار دولار، والذي تقول إدارة بايدن إنه يفيد أكثر من 900 ألف أسرة.

ويقول المسؤولون الحكوميون إن الأموال ستستهدف المناطق ذات الدخل المنخفض والمحرومة، وسيتم توزيعها من خلال "الولايات والأقاليم والقبائل والبلديات والمنظمات غير الربحية في جميع أنحاء البلاد".

وذكرت الإدارة أن مشاريع الطاقة الشمسية التي يمولها البرنامج ستخلق أيضًا 200 ألف فرصة عمل، كما سيتم توجيه ما لا يقل عن 40٪ من فوائد الاستثمارات في الطاقة النظيفة المناخية الفيدرالية، ومشاريع الإسكان بأسعار معقولة ومستدامة، إلى المجتمعات المحلية. "مهمشون بسبب نقص الاستثمار ومثقلون بالتلوث".

وسيعلن بايدن أيضًا عن موقع ويب جديد لتشجيع المواطنين على الانضمام إلى فيلق المناخ الأمريكي، وهي منظمة حكومية تطوعية على غرار فيلق الحماية المدنية الذي أسسه الرئيس السابق فرانكلين ديلانو روزفلت في الثلاثينيات.

الرئيس الأمريكي جو بايدن يوم الأرض بايدن مشاريع الطاقة الشمسية

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