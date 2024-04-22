حسين لبيب يفاجئ بعثة الزمالك بقرار قبل السفر إلى غانا لمواجهة دريمز

أعلن أحمد حسن، لاعب منتخب مصر السابق، رغبة حسين لبيب رئيس نادي الزمالك في السفر إلي غانا مع بعثة الفريق.

وكتب “حسن”، من خلال حسابه الشخصي فيس بوك، "حسين لبيب يقرر السفر مع بعثة الفريق إلى غانا في مباراة دريمز".

حدد الزمالك موعد السفر إلى غانا على متن طائرة خاصة لمواجهة دريمز الغاني في بطولة الكونفدرالية.

وكتب أحمد حسن "الزمالك يحدد الخميس المقبل للسفر إلى غانا على متن طائرة خاصة".

وأخطر الاتحاد الأفريقي لكرة القدم مسؤولي نادي الزمالك بطاقم التحكيم المكلف بإدارة مباراة دريمز في إياب الدور نصف النهائي لبطولة كأس الكونفدرالية الأفريقية، المقرر لها يوم الأحد الموافق 28 أبريل الجاري باستاد بابا يارا الرياضي.