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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

فن وثقافة

بفستان أسود.. أحدث ظهور لـ شيريهان برفقة ابنتها «لؤلؤة»

شيريهان وابنتها
شيريهان وابنتها

أطلت الفنانة شيريهان، في أحدث ظهور لها، في عيد ميلاد ابنتها “لؤلؤة”.

وظهرت شيريهان برفقه ابنتها، وهي ترتدي فستانا أسود، ولقيت إطلالتها تفاعلا على السوشيال ميديا.

وسبق أن فاجأت الفنانة شيريهان، جمهورها، في عيد الحب، بصورة لها جديدة.

وظهرت شيريهان بإطلالة حمراء؛ ‎احتفالًا بعيد الحب، وكان فستانها الأحمر واسعا وطويلا، مكشوفا من الكتفين، وبه “فيونكات” مربوطة على ذراعيها، بأكمام منفصلة.

ونسقت تسريحة شعر غير معتادة، حيث اعتمدت تسريحة الضفائر المرفوعة.

وانهالت التعليقات- وقتها- على صورة شيريهان، وكان أبرزها “الأسطورة شيريهان” و"شريهان قمر".

شيريهان

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