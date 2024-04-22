شبانة يزف خبرا سيئا لجماهير الأهلي بشأن رحيل نجم الفريق

أعلن الإعلامي محمد شبانة، عبر حسابه بموقع التواصل الاجتماعي فيسبوك، عن خبر غير سار لجماهير النادي الأهلي بشأن رحيل أحد نجوم الفريق خلال فترة الانتقالات الصيفية المقبلة.

وقال محمد شبانة: مفاجأة رحيل كريستو علي الرغم من انه لم ياخد فرصته حتي الان ، ومشروع لعيب جامد.

ويعقد النادي الأهلي مؤتمرًا صحفيًّا في الثانية عشرة ظهر غد الثلاثاء، بأحد فنادق القاهرة ؛ للإعلان عن راعٍ جديد ينضم إلى قائمة رعاة النادي خلال الثلاث السنوات القادمة.

ويحضر المؤتمر الكابتن محمود الخطيب، رئيس النادي، وأعضاء مجلس الإدارة، وعدد من نجوم فريق كرة القدم والفرق الرياضية.