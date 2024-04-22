الإمارات وسلطنة عمان توقعان مذكرات تفاهم في 5 مجالات هامة|تفاصيل

شهد الشيخ محمد بن زايد آل نهيان رئيس دولة الإمارات، والسلطان هيثم بن طارق سلطان عمان، إعلان عدد من مذكرات التفاهم والاتفاقيات التي تهدف إلى تعزيز التعاون والانتقال به إلى آفاق أرحب بما يحقق مزيداً من الازدهار لعلاقات البلدين حاضراً ومستقبلا.

جاء ذلك في إطار زيارة سلطان عمان التي يقوم بها إلى دولة الإمارات العربية المتحدة، ولقائه مع الشيخ محمد بن زايد.

ووفقا لوكالة الأنباء الإماراتية "وام"، شملت الاتفاقيات والمذكرات التي أعلنها البلدان خلال مراسم أقيمت بقصر الوطن في أبوظبي، مجالات الاستثمار والطاقة المتجددة والاستدامة، إضافة إلى السكك الحديدية والتكنولوجيا والتعليم.

وحضر المراسم عدد من الشيوخ والوزراء وكبار المسؤولين، كما حضرها الوفد المرافق للسلطان هيثم بن طارق سلطان عمان.