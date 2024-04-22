تلبية لدعوة محمد بن زايد.. سلطان عمان يبدأ زيارة دولة إلى الإمارات

غادر سلطان عمان، السلطان هيثم بن طارق، اليوم الاثنين، العاصمة العمانية مسقط متوجهاً إلى دولة الإمارات العربية المتحدة في زيارة دولة تستغرق يومين.

ووفقا لصحيفة "الدستور" العمانية، من المقرر أن يلتقي السلطان هيثم بأخيه الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، رئيس الإمارات.

وتعد زيارة السلطان هيثم بن طارق لدولة الإمارات، محطة بارزة في المسار التاريخي للعلاقات الثنائية بين البلدين التي ارتقت إلى مستوى الشراكة الاستراتيجية الراسخة على مختلف الصعد وفي المجالات كافة.

كما تجسد هذه الزيارة طبيعة العلاقات الإماراتية – العمانية الخاصة والاستثنائية التي عززتها معطيات التاريخ المشترك، والتقارب الشعبي والمجتمعي، والرغبة الصادقة في الارتقاء بمستوى التعاون والتنسيق بينهما إلى آفاق أرحب وأشمل في ظل توجيهات ودعم القيادة الرشيدة للبلدين.

ويرافق السلطان هيثم خلال هذه الزيارة وفد رسمي رفيع المستوى، يضم العديد من الشخصيات البارزة في سلطنة عُمان.

وتأتي هذه الزيارة تلبيةً للدعوة الكريمة التي تلقّاها سُلطان عُمان من رئيس دولة الإمارات العربية المتحدة، وتأكيدًا على عمق العلاقات الأخوية التاريخية بين البلدين الشقيقين.