1000 طن مساعدات من الجيش الأمريكي تسقط على غزة

قالت القيادة المركزية الأمريكية في منشور على موقع إكس، إن الجيش الأمريكي أسقط جوًا ما يقرب من 1001 طن من المساعدات الإنسانية على غزة منذ أن بدء عملياته، وفق ما ذكرت صحف أمريكية.

وأضاف أن الجيش أسقط أكثر من 50 ألف وجبة جاهزة للأكل على غزة أمس باستخدام أربع طائرات تابعة للقوات الجوية الأمريكية من طراز سي-130، مضيفًا أن إحدى الحزم "سقطت في البحر".

ورغم ما أفادت به تقارير بأن المساعدات التي يتم إسقاطها جواً تؤدي إلى إصابة مدنيين على الأرض في غزة، قالت القيادة المركزية الأمريكية إنها "لا تقيم الأضرار التي لحقت بالمدنيين أو الأضرار التي لحقت بالبنية التحتية في هذا الوقت".