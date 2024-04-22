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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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محافظات

محافظ بورسعيد ورئيس حماية المستهلك يتفقدان محلات بيع السلع الغذائية

محافظ بورسعيد و رئيس
محافظ بورسعيد و رئيس حماية المستهلك يتفقدان مطاعم

قام اللواء عادل الغضبان، محافظ بورسعيد ، وإبراهيم السجيني رئيس جهاز حماية المستهلك ، اليوم الأثنين، بزيارة مفاجئة لمطاعم بيع سلع الفول والطعمية وأصناف متنوعة بنطاق حي الشرق، وذلك لمتابعة سير العمل داخل المطاعم والتأكد من الالتزام بالأسعار المحددة للسلع الغذائية وأيضا الالتزام بقرارات رئاسة مجلس الوزراء  لتخفيض السلع الغذائية، رافقه خلالها الدكتور عمرو عثمان نائب المحافظ، و رئيس الغرفة التجارية محمد سعدة ورؤساء أحياء الشرق والعرب ووفد من جهاز حماية المستهلك.

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محافظ بورسعيد ورئيس حماية المستهلك يزوران إحدى السلاسل الغذائية داخل البازار الجديد

و التقى محافظ بورسعيد ومرافقوه بالمواطنين ، وحرصا على سؤالهم عن جودة المنتجات المقدمة بالمطاعم ، و مدى رضائهم عن الأسعار وذلك بعد خفض أسعار الدقيق و الذي أدى بدوره لخفض سعر الخبز السياحي ، مؤكدا على أن هناك حملات رقابية مستمرة على كافة المنافذ التموينية لمتابعة السلع و ضبط الأسواق و التصدي لاحتكار وجشع التجار.

محافظ بورسعيد و رئيس حماية المستهلك يتفقدان مطاعم" غنيم " و " ابن يحيي "

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وكان محافظ بورسعيد قد استقبل ، ابراهيم السجيني رئيس جهاز حماية المستهلك ، بديوان عام محافظة بورسعيد ، وذلك على هامش زيارة " رئيس الجهاز " للقيام بجولة تفقدية لمتابعة الأسعار على أرض الواقع  ، بحضور  الوفد الموافق لرئيس جهاز حماية المستهلك.

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