محافظ بورسعيد ورئيس حماية المستهلك يتفقدان محلات بيع السلع الغذائية

قام اللواء عادل الغضبان، محافظ بورسعيد ، وإبراهيم السجيني رئيس جهاز حماية المستهلك ، اليوم الأثنين، بزيارة مفاجئة لمطاعم بيع سلع الفول والطعمية وأصناف متنوعة بنطاق حي الشرق، وذلك لمتابعة سير العمل داخل المطاعم والتأكد من الالتزام بالأسعار المحددة للسلع الغذائية وأيضا الالتزام بقرارات رئاسة مجلس الوزراء لتخفيض السلع الغذائية، رافقه خلالها الدكتور عمرو عثمان نائب المحافظ، و رئيس الغرفة التجارية محمد سعدة ورؤساء أحياء الشرق والعرب ووفد من جهاز حماية المستهلك.

و التقى محافظ بورسعيد ومرافقوه بالمواطنين ، وحرصا على سؤالهم عن جودة المنتجات المقدمة بالمطاعم ، و مدى رضائهم عن الأسعار وذلك بعد خفض أسعار الدقيق و الذي أدى بدوره لخفض سعر الخبز السياحي ، مؤكدا على أن هناك حملات رقابية مستمرة على كافة المنافذ التموينية لمتابعة السلع و ضبط الأسواق و التصدي لاحتكار وجشع التجار.

محافظ بورسعيد و رئيس حماية المستهلك يتفقدان مطاعم" غنيم " و " ابن يحيي " 1000299609 1000299585 1000299597 1000299618 1000299606 1000299603 1000299621 1000299588 1000299591 1000299582 1000299579

وكان محافظ بورسعيد قد استقبل ، ابراهيم السجيني رئيس جهاز حماية المستهلك ، بديوان عام محافظة بورسعيد ، وذلك على هامش زيارة " رئيس الجهاز " للقيام بجولة تفقدية لمتابعة الأسعار على أرض الواقع ، بحضور الوفد الموافق لرئيس جهاز حماية المستهلك.