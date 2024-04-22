محافظ بورسعيد ورئيس حماية المستهلك يزوران إحدى السلاسل الغذائية داخل البازار الجديد

تفقد اللواء عادل الغضبان محافظ بورسعيد، والسيد السجيني رئيس جهاز حماية المستهلك ، اليوم، بازار بورسعيد الجديد، وبصفة خاصة الداون تاون " أحد السلاسل الغذائية داخل بازار بورسعيد الجديد وذلك لمتابعة سير العمل داخل البازار والاطمئنان على توافر السلع الغذائية بأسعار مناسبة وكميات كافية تلبي احتياجات المواطنين ، رافقه خلالها الدكتور عمرو عثمان نائب المحافظ ، و رئيس الغرفة التجارية محمد سعدة واللواء محمد حسيني مدير الجهاز التنفيذي والأستاذ فوزي الوالي رئيس حي العرب ووفد من جهاز حماية المستهلك .

محافظ بورسعيد و رئيس جهاز حماية المستهلك يزوران " أحد السلاسل الغذائية داخل 1000299612 1000299615 1000299594 1000299597 1000299585 1000299609 1000299603 1000299606 1000299618 1000299621 1000299588 1000299591

و قام المحافظ ومرافقوه ، بتفقد السلع الغذائية داخل داون تاون بازار بورسعيد ، و شدد على البائعين عدم التلاعب في الأسعار ، والالتزام بالاسعار المخفضة للسلع الغذائية وفقا لتوجيهات رئيس الوزراء .

وأكد محافظ بورسعيد، أن البازار الجديد يضم مجمع أسواق حضاري، للخضروات والفاكهة واللحوم، أقيم على أحدث طراز معماري، في مواجهة سوق الأسماك الحديث ويقدم أسعار مخفضة للمواطنين ، ليشكل الاثنان معا، واحدة من أهم مناطق التسوق.

وأضاف أن البازار الجديد يعد الأحدث من نوعه في مصر، مثلما كان سوق الأسماك، والمنطقة أصبحت مركزا ومزارا تجاريا وسياحيا، ويعد نقلة حضارية كبيرة لمنظومة الخدمات المقدمة للمواطنين، ويوفر أعلى درجة من النظافة والرقي والأمان للمواطنين.