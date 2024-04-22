عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

محافظات

محافظ بورسعيد ورئيس حماية المستهلك يزوران إحدى السلاسل الغذائية داخل البازار الجديد

محافظ بورسعيد و رئيس
محافظ بورسعيد و رئيس جهاز حماية المستهلك

تفقد اللواء عادل الغضبان محافظ بورسعيد، والسيد السجيني رئيس جهاز حماية المستهلك  ، اليوم، بازار بورسعيد الجديد، وبصفة خاصة الداون تاون " أحد السلاسل الغذائية داخل بازار بورسعيد الجديد وذلك لمتابعة سير العمل داخل البازار والاطمئنان على توافر السلع الغذائية بأسعار مناسبة وكميات كافية تلبي احتياجات المواطنين ، رافقه خلالها الدكتور عمرو عثمان نائب المحافظ ، و رئيس الغرفة التجارية  محمد سعدة واللواء محمد حسيني مدير الجهاز التنفيذي والأستاذ فوزي الوالي رئيس حي العرب ووفد من جهاز حماية المستهلك .

محافظ بورسعيد و رئيس جهاز حماية المستهلك يزوران " أحد السلاسل الغذائية داخل

1000299612
1000299612
1000299615
1000299615
1000299594
1000299594
1000299597
1000299597
1000299585
1000299585
1000299609
1000299609
1000299603
1000299603
1000299606
1000299606
1000299618
1000299618
1000299621
1000299621
1000299588
1000299588
1000299591
1000299591

و قام المحافظ ومرافقوه ،  بتفقد السلع الغذائية داخل داون تاون بازار بورسعيد ،  و شدد على البائعين عدم التلاعب في الأسعار ، والالتزام بالاسعار المخفضة للسلع الغذائية وفقا لتوجيهات رئيس الوزراء .

رئيس جهاز حماية المستهلك: محافظة بورسعيد تمتلك إنجازات ملموسة تمس حياة المواطنين

حماة وطن بورسعيد يحتفل بذكرى تحرير سيناء بالعرض المسرحى العلامة 91

وأكد محافظ بورسعيد، أن البازار الجديد يضم مجمع أسواق حضاري، للخضروات والفاكهة واللحوم، أقيم على أحدث طراز معماري، في مواجهة سوق الأسماك الحديث ويقدم أسعار مخفضة للمواطنين ، ليشكل الاثنان معا، واحدة من أهم مناطق التسوق.

وأضاف أن البازار الجديد يعد الأحدث من نوعه في مصر، مثلما كان سوق الأسماك، والمنطقة أصبحت مركزا ومزارا تجاريا وسياحيا، ويعد نقلة حضارية كبيرة لمنظومة الخدمات المقدمة للمواطنين، ويوفر أعلى درجة من النظافة والرقي والأمان للمواطنين.

بورسعيد أحتياجات المواطن الخدمات المقدمة للمواطنين السلع الغذائية بأسعار مناسبة اللواء عادل الغضبان محافظ بورسعيد جهاز حماية المستهلك عادل الغضبان محافظ بورسعيد محافظ بورسعيد مدير الجهاز التنفيذي نقلة حضارية

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

تضامنا مع المقاطعة.. محافظ بورسعيد يرفض دخول سوق السمك لحين خفض الأسعار

رفع أسعار سجائر ميريت ومارلبورو و إل آند إم

بالأرقام .. خبير يكشف مفاجأة عن مخزون سد النهضة

قرار عاجل من المحكمة في مقتل الإعلامية شيماء جمال .. تفاصيل

أمير هشام: لقجع وراء تمسك الشيبي بالاستمرار في قضيته ضد حسين الشحات

ابعد عن شيكابالا .. ناقد رياضي يحذر إبراهيم سعيد في منشور مثير

60 جنيهاً.. مفاجأة في أسعار الدواجن والبيض اليوم بعد موجة التراجع المستمرة

ملابس عشرينات .. إلهام شاهين ببنطلون ضيق يثير الجدل بالسوشيال ميديا

موضوعات متعلقة

رئيس جهاز حماية المستهلك: محافظة بورسعيد تمتلك إنجازات ملموسة تمس حياة المواطنين

حماة وطن بورسعيد يحتفل بذكرى تحرير سيناء بالعرض المسرحى العلامة 91

محافظ بورسعيد: الأجهزة المختصة كثفت استعداداتها لاستقبال امتحانات آخر العام

بورسعيد تدخل يومها الثاني لمقاطعة شراء الأسماك وبائعون ينضمون للحملة| تفاصيل

عقب إعلانهم المقاطعة.. شعبة أسماك بورسعيد تدعو لاجتماع طارئ لبحث مشكلة المواطنين

تعليم بورسعيد تكرم 7 طلاب فائزين مسابقة الكمبيوتر وتكنولوجيا المعلومات الوزارية

في مكان ظاهر .. محافظ بورسعيد يشدد على إعلان سعر رغيف العيش السياحي

محافظ بورسعيد يشدد على انتظام سير العمل بالمجمع الاسترشادي

ترشيحاتنا

وصلت 90 جنيها.. تقلبات في سوق السجائر والحكومة تتوعد المتاجرين بمزاج المصريين

نقل تامر ضيائي للمستشفى بعد إصابته بجلطة مفاجئة

دينا رامز: مشاهد الاحتفالات مع محمد صلاح في شوارع إنجلترا ظاهرة استثنائية

السيسي ورئيس وزراء إسبانيا يؤكدان خطورة التصعيد العسكري في مدينة رفح الفلسطينية

كانت ستنتهي.. السفير الروسي لدي ألمانيا يكشف مفاجأة عن الحرب في أوكرانيا

تعرف على أسعار الدواجن والبيض اليوم الاثنين


ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

شريهان تبهر متابعيها بفستان لافت| شاهد

فستان مجسم.. رانيا يوسف تصدم متابعيها بصور جريئة

طريقة تحضير عرق اللحمة بوصفة مميزة

فستان لافت.. ليلى علوي تستعرض رشاقتها | شاهد

فيديو

سعره عالي وطعمه وحش.. نقيب الفلاحين يحذر من شراء البطيخ.. فيديوجراف

محمود سعد: آخر مرة زرت صلاح السعدني من 4 أعوام .. ولم يكن في قوته

قرار صادم.. ليفربول يتخذ إجراءً غريبا ضد محمد صلاح بعد خسارته أمام أتالانتا الإيطالي

متشتريش دلوقتي| الغرف التجارية تؤكد انخفاض أسعار الأجهزة الكهربائية في هذا الموعد

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

أحمد ياسر

أحمد ياسر يكتب: حرب الظل

د. محمد مصطفى القاضي

د. محمد مصطفى القاضي يكتب: سنوات الاستثمار في الإنسان

د. محمد عسكر

د. محمد عسكر يكتب: صراع التكنولوجيا بين أمريكا والصين يحتدم.. فمن ينتصر؟

كريم خالد عبد العزيز

كريم خالد عبد العزيز يكتب: ثقافة الوقوف على أرض مشتركة

كريمة أبو العينين

كلاكيت.. هنصوّر!!

المستشار أسـامة الصعيدي

المستشار أسامة الصعيدي يكتب: رقابة القضاء الإدارى على قرارات الإنسان الإلكتروني

نجاة عبد الرحمن

نجاة عبد الرحمن تكتب: دعاة بنكهة إسرائيلية

الدكتور محمد زكي عيد

محمد زكي عيد يكتب: النانوتكنولوجي ومنتجات الألبان

اﻟﻤﺰﻳﺪ