رئيس جهاز حماية المستهلك: محافظة بورسعيد تمتلك إنجازات ملموسة تمس حياة المواطنين

استقبل اللواء عادل الغضبان محافظ بورسعيد ، اليوم الأثنين ، ابراهيم السجيني رئيس جهاز حماية المستهلك ، بديوان عام محافظة بورسعيد ، وذلك على هامش زيارة " رئيس الجهاز " للقيام بجولة تفقدية لمتابعة الأسعار على أرض الواقع ، وذلك بحضور الدكتور عمرو عثمان نائب المحافظ ، و رئيس الغرفة التجارية محمد سعدة والوفد الموافق لرئيس جهاز حماية المستهلك .

ووجه محافظ بورسعيد الشكر للقيادة السياسية بشأن القرارات التي تم اتخاذها مؤخرا ، والتي تسهم في ضبط الأسعار و مراقبة الأسواق و منع الغلاء و التصدي لجشع التجار ، مؤكدا أن هناك جهودا مكثفة من أجهزة التموين بمحافظة بورسعيد لمتابعة قرار تخفيض الأسعار الخاصة بالخبز و متابعة مدى الالتزام بها ميدانيا .

كما توجه محافظ بورسعيد بالشكر لرئيس جهاز حماية المستهلك على زيارته لمحافظة بورسعيد ، و جهوده الملموسة لمتابعة الالتزام بتنفيذ قرارات مجلس الوزراء بشأن متابعة و ضبط الأسعار في الأسواق المصرية .

وأكد اللواء عادل الغضبان ، على أن محافظة بورسعيد شهدت تطورا كبيرا في مجال الأسواق والارتقاء بالخدمات المقدمة للمواطنين ، حيث تم إنهاء عصر الأسواق العشوائية من خلال تنفيذ خطة موسعة لاستبدال الأسواق العشوائية بأخرى حضارية منمطة تتماشى مع الطفرة التنموية التي تشهدها بورسعيد مؤخرا ء ، منوها للحديث عن الأسواق التي انضمت للمنظومة المطورة مؤخرا مثل سوق الهنا و سوق على بن أبي طالب الجاري إنشاؤه و تطويره.

ومن جانبه ، قال رئيس جهاز حماية المستهلك ابراهيم السجيني ، خلال تصريحات تليفزيونية ، أن زيارته لمحافظة بورسعيد اليوم تأتي في إطار توجيهات رئيس مجلس الوزراء ، بمتابعة الاسعار على أرض الواقع ، وذلك بعد خفض الأسعار ، و خاصة قرار خفض سعر الخبز السياحي بعد تراجع سعر الدقيق بنسبة تقرب من 35% ، مشيرا أن الزيارة تهدف أيضا معرفة اثر انخفاض سلعة الدقيق و مكونات العيش في الشارع المصري ، وللتعرف على الأسعار و هل تم انخفاض الاسعار وفقا لتوجيهات رئاسة الوزراء ، و أيضا معرفة سعر الصرف في الاسواق ، لافتا أن الفترة القادمة سيتم زيارة عدد من المحافظات لمعرفة اثر قرارات التخفيض على أرض الواقع .

وأشاد السجيني بمنظومة الأسواق الحضارية التي جرت ببورسعيد مؤخرا ، كما أشاد بجهود محافظ بورسعيد و الأجهزة التنفيذية في الارتقاء بكافة القطاعات التي تمس المواطن ، لافتا أن الغرض من الزيارة التعاون والتنسيق مع المحافظ في بعض الموضوعات التي تهم المواطن .

الغضبان يؤكد : بورسعيد شهدت خطة موسعة لاستبدال الأسواق العشوائية بأسواق حضارية 1000299305 1000299287 1000299302 1000299303

وخلال اللقاء ، تم عرض فيلم تسجيلي يبرز إنجازات محافظة بورسعيد في كافة المجالات ، حيث أشاد الوفد و مرافقوه بما لمسه من تطورات وتنمية على أرض بورسعيد فور لحظة و صولهم للمحافظة ، معربين عن فخرهم بالإنجازات الحقيقية في المجالات التي تمس حياة المواطن .

ومن المقرر ، أن يقوم محافظ بورسعيد و رئيس جهاز حماية المستهلك ، بتفقد عدد من منافذ بيع السلع الغذائية و منافذ بيع الخبز والأسواق لمتابعة تطبيق قرارات مجلس الوزراء و تآثيرها على أرض الواقع .