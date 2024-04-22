حماة وطن بورسعيد يحتفل بذكرى تحرير سيناء بالعرض المسرحى "العلامة 91"

نظم حزب "حماة الوطن" بمحافظة بورسعيد برئاسة المهندس محمد سلامة ، احتفالية كبري بمناسبة ذكرى تحرير سيناء بعنوان "أرض الفيروز" في المركز الثقافي ببورسعيد بحضور شخصيات عامة وكوادر واعضاء وشباب الحزب

جاء الحفل تحت اشراف امانه التعليم برئاسة وفاء حريز بالاشتراك مع امانه الفنون والثقافة برئاسة احمد الصديق

بدأ الحفل بالسلام الوطني ثم آيات بينات من الذكر الحكيم تلاها القارئ الشاب حسام الدسوقي و وألقت وفاء حريز أمينه أمانه التعليم لحماة وطن فى بورسعيد كلمه أكدت فيها أن الفاعلية مهداة الي أهالي في سيناء إحياءا لذكري الشهداء الأبطال الذين ضحوا بدمائهم الطاهرة في سبيل تحريريها والحفاظ عليها علي مر العصور ومازالت تضحياتهم تبذل وارواحهم تزهق في سبيل الحفاظ علي كل حبه رمل وكل شبر فيها علي مر كل العصور

وأضافت أن هذه الفاعلية جاءت بتوجيهات المهندس محمد سلامه أمين عام الحزب تماشيا مع توجهات حزب حماة الوطن في استخدام القوة الناعمة من الآداب والفنون والثقافة لغرس حب الوطن والانتماء في نفوس الشباب عن طريق تثقيفهم وتعريفهم بنضال جيش مصر العظيم وقيمه وطنهم والحفاظ علي هويته ورفع الوعي لديهم

ورحب المهندس محمد سلامة امين عام حماة وطن فى بورسعيد بالحضور وبكوادر وأعضاء وشباب الحزب وقال: علينا أن نأخذ عبرة وعظه من الاحتفال بعيد تحرير سيناء وقال انه اصر ان يوجه الدعوة الي الشباب وتمني لو ان جميع الشباب في محافظة بورسعيد حضروا فاعليه الحزب لأنه يؤمن ان الشباب هم الثروة الحقيقية لهذه الامه وسبب نهضتها واكد ان لكل شاب وفتاة دور وهدف تجاه وطنه وعلي الشباب ان يقدم كل ما يملك من جهد وعرق لنهضة هذا الوطن

وتضمن الحفل عرضا مسرحيا لفرقة نادي المسرح بعنوان "العلامة 91" تأليف واخراج محمد المصري و يحكي العرض قصة المعركة الشرسة التي خاضتها الدبلوماسية المصرية لتحرير العلامة 91 الخاصة بمدينة طابا

وجاء الجزء الثاني من الحفل متضمن عروض فرقة الشباب من الفنون الشعبية وقدموا عده تابلوهات راقصه تجاوب معهم الحضور وتنوعت الاستعراضات ما بين السمسمية ورقصات من التراث الصعيدي والتراث النوبي تحت اشراف مصمم الرقصات مودي غزال

وتضمنت احتفالية حماة وطن بورسعيد فى جزءها الثالث حدوته مصرية واغاني وطنيه وتابلوهات راقصة علي اغاني سلم علي مصر ، عظمه علي عظمة

حماة وطن بورسعيد يحتفل بذكرى تحرير سيناء بالعرض المسرحى "العلامة 91" 1000299206 1000299140 1000298972 1000299137 1000298906 1000298921 1000299170 1000299209 1000298942 1000299173 1000298966 1000298924 1000298963 1000299191 1000298909

وفي الفقرة الرابعة قام احمد الصديق امين امانه الفنون والثقافة بحزب حماة الوطن ببورسعيد بقيادة فرقه المسرح الموسيقية وتضمنت الفقرات الغنائية ميدلي غنائي عن ارض الفيروز وبعض الاغاني للمطربة ايه خالد والمطربة مريم طارق والمطربة جودي قاسم والمطرب ياسين تمام.