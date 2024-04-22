لمتابعة ضبط الأسعار.. محافظ بورسعيد ورئيس جهاز حماية المستهلك يتفقدان جمعية «الكمبراتيف»

تفقد اللواء عادل الغضبان، محافظ بورسعيد ، والسيد ابراهيم السجيني رئيس جهاز حماية المستهلك ، اليوم الأثنين، جمعية الكمبراتيف بحى الشرق للمواد والسلع الغذائية ، وذلك لمتابعة سير العمل داخل الجمعية ومدى توافر السلع الغذائية واحتياجات المواطنين داخل الجمعية ، رافقه خلالها الدكتور عمرو عثمان نائب المحافظ ، و رئيس الغرفة التجارية والاستاذ محمد سعدة والاستاذة لمياء الجيار رئيس حي الشرق ووفد من جهاز حماية المستهلك .

جولة تفقدية لمحافظ بورسعيد ورئيس جهاز حماية المستهلك بجمعية الكومبراتيف 1000299508 1000299511 1000299517 1000299520 1000299514 1000299499 1000299523 1000299469 1000299493 1000299496 1000299505 1000299466 1000299478 1000299484

كما تفقد المحافظ و مرافقوه اقسام الجمعية من منفذ السلع الغذائية و منفذ بيع الخبز و فرن الأسماك ، و تأكد محافظ بورسعيد من الالتزام بالتسعيرة المخفضة للخبز السياحي ، مع التأكيد على توافر السلع الغذائية بكميات تلبي احتياجات المواطنين ، والتشديد على متابعة التموين اولا اول لسير العمل بالجمعية

والتقى اللواء عادل الغضبان، بعدد من المواطنين المتواجدين داخل الجمعية أثناء شرائهم للسلع الغذائية، مشيرا أن المحافظة لديها مخزون كاف فى كافة السلع التموينية والغذائية، وان هناك متابعة مستمرة من كافة الجهات المعنية لتوافر السلع واحتياجات المواطنين ، و مراقبة الأسعار بصفة مستمرة .