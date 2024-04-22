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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

محافظات

لمتابعة ضبط الأسعار.. محافظ بورسعيد ورئيس جهاز حماية المستهلك يتفقدان جمعية «الكمبراتيف»

جولة تفقدية لمحافظ
جولة تفقدية لمحافظ بورسعيد ورئيس جهاز حماية المستهلك بجمعية

تفقد اللواء عادل الغضبان، محافظ بورسعيد ، والسيد ابراهيم السجيني رئيس جهاز حماية المستهلك ، اليوم الأثنين، جمعية الكمبراتيف بحى الشرق للمواد والسلع الغذائية ، وذلك لمتابعة سير العمل داخل الجمعية ومدى توافر السلع الغذائية واحتياجات المواطنين داخل الجمعية ، رافقه خلالها الدكتور عمرو عثمان نائب المحافظ ، و رئيس الغرفة التجارية والاستاذ محمد سعدة والاستاذة لمياء الجيار رئيس حي الشرق ووفد من جهاز حماية المستهلك .

جولة تفقدية لمحافظ بورسعيد ورئيس جهاز حماية المستهلك بجمعية الكومبراتيف

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كما تفقد المحافظ و مرافقوه اقسام الجمعية من منفذ السلع الغذائية و منفذ بيع الخبز و فرن الأسماك ، و تأكد محافظ بورسعيد من الالتزام بالتسعيرة المخفضة للخبز السياحي ، مع التأكيد على توافر السلع الغذائية بكميات تلبي احتياجات المواطنين ، والتشديد على متابعة التموين اولا اول لسير العمل بالجمعية

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والتقى اللواء عادل الغضبان، بعدد من المواطنين المتواجدين داخل الجمعية أثناء شرائهم للسلع الغذائية، مشيرا أن المحافظة لديها مخزون كاف فى كافة السلع التموينية والغذائية، وان هناك متابعة مستمرة من كافة الجهات المعنية لتوافر السلع واحتياجات المواطنين ، و مراقبة الأسعار بصفة مستمرة .

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