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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

رياضة

بسبب شيكابالا و زيزو.. خالد الغندور يفتح النار علي إبراهيم سعيد

صدى البلد

هاجم الاعلامي خالد الغندور الناقد الرياضي إبراهيم سعيد بسبب تصريحاته الأخيرة بشأن الزمالك خلال برنامج ملعب الشمس مع الإعلامي مجدي عبد الغني.

وقال الغندور : الاعلام مش مبني علي التقطيع في شيكابالا او تقول زيزو هرب دا مش اعلام يا كابتن ابراهيم ، انت نفسك قولت انك هربت في ماتش السنغال .

وتابع : ولا عشان اي حد هيجيب سيرة شيكابالا هيبقي ترند.

كان قد كتب إبراهيم سعيد نجم الأهلي السابق عبر حسابه علي فيسبوك :المستوي الفني للزمالك ودريمز الغاني الفرقتين هما الاتنين يخرجوا بره البطوله مش يلعبوا نهائي كونفدرالية !!".

الاعلامي خالد الغندور النادي الأهلي الكابتن خالد الغندور شيكابالا تصريحات ابراهيم سعيد

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