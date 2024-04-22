متحدث التعليم يكشف تفاصيل هامة بشأن امتحانات الثانوية العامة 2024

أعلن شادي عبد الله زلطة، المتحدث الرسمي باسم وزارة التربية والتعليم ، تفاصيل جديدة بشأن امتحانات الثانوية العامة 2024 .

وأكد المتحدث الرسمي باسم وزارة التربية والتعليم في تصريحات له عبر صفحته الرسمية على موقع التواصل الاجتماعي فيس بوك : امتحانات الثانوية العامة 2024 ، مقسمة لأربعة نماذج "أ" و"ب" و"ج" و"د" تضم نفس الأسئلة ولكن بترتيب مختلف فقط في كل نموذج.

وقال زلطة: إن حصول الطالب على نموذج أسئلة مختلف في كل امتحان أمر طبيعي ولا يوجد به أي مشكلة إطلاقا لأن الاختلاف في ترتيب الأسئلة فقط.

وأضاف المتحدث الرسمي باسم وزارة التربية والتعليم : من الضروري أن يكتب الطالب رقم النموذج الذي حصل عليه في بياناته أعلى كراسة الإجابة.

وأشار إلى أنه غير صحيح تماما ضرورة حصول الطالب على نفس رقم النموذج في كل الامتحانات ويمكن أن يحصل على نموذج مختلف في كل امتحان.

وأخيراً قال المتحدث الرسمي باسم وزارة التربية والتعليم : قريبا ستقوم وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني ، بنشر فيديو توضيحي كامل لكافة التفاصيل عن طريقة كتابة البيانات وطريقة الإجابة في البابل شيت وكراسة إجابة الأسئلة المقالية.

جدول امتحانات الثانوية العامة 2024

جدول امتحانات الثانوية العامة 2024

الاثنين 10 يونيو 2024 : التربية الدينية + التربية الوطنية

الاربعاء 12 يونيو 2024 : الاقتصاد + الاحصاء

إجازة عيد الاضحى المبارك من يوم السبت 15 يونيو 2024 إلى يوم الخميس 20 يونيو 2024

السبت 22 يونيو 2024 : اللغة العربية

الثلاثاء 25 يونيو 2024 : اللغة الاجنبية الثانية

السبت 29 يونيو 2024 : الفيزياء + التاريخ

الثلاثاء 2 يوليو 2024 : اللغة الاجنبية الاولى

السبت 6 يوليو 2024 : الكيمياء + الجغرافيا

الاربعاء 10 يوليو 2024 : الجيولوجيا + الجبر والهندسة الفراغية + علم النفس

السبت 13 يوليو 2024 : التفاضل والتكامل

الاربعاء 17 يوليو 2024 : الاحياء + الاستاتيكا + الفلسفة

السبت 20 يوليو 2024 : الديناميكا