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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

توك شو

عماد الدين حسين: إسرائيل سترد بعنف على استهداف حزب الله قاعدة عين زيتيم

عماد الدين حسين
عماد الدين حسين

علّق الكاتب الصحفي عماد الدين حسين، على إعلان حزب الله اللبناني قصف ‏مقر قيادة لواء المشاة الثالث التابع للفرقة 91 في ‏قاعدة عين زيتيم الإسرائيلية بالعشرات من صواريخ الكاتيوشا.

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سفير مصر السابق بتل أبيب: حزب الله مصدر الخطر الأساسي لإسرائيل.. فيديو

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أحمد الطاهري: إعلان حزب الله قصف قاعدة عين زيتيم الإسرائيلية منحى جديد للتصعيد بالمنطقة

وقال خلال حواره مع الإعلامي والكاتب الصحفي أحمد الطاهري، مقدم برنامج "كلام في السياسة"، المذاع عبر قناة "إكسترا نيوز"، إن اليمين المتطرف في إسرائيل لن يرضى أن يجري توجيه ضربة قوية ويصمت.

وتابع: "بن جفير سخر من الرد الإسرائيلي على إيران ووصفه بأنه مهزلة، فما بالنا عندما يتم توجيه ضربة قوية من حزب الله إلى إسرائيل؟! المؤكد أن إسرائيل سترد بعنف وبطريقة مؤلمة حتى تبعث رسالة ردع ويرضي نتنياهو اليمين المتطرف".

وأكد، أن كاتبا إسرائيليا قال إن إسرائيل لن تستطيع الحرب في أكثر من جبهة، إذ انسحبت غالبية القوات الإسرائيلية من غزة وبدأت تتجه إلى الشمال، كما لم يستطع أغلب سكان غلاف غزة العودة إلى مناطق سكنهم.

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