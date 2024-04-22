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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

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أحمد الطاهري: إعلان حزب الله قصف قاعدة عين زيتيم الإسرائيلية منحى جديد للتصعيد بالمنطقة

أحمد الطاهري
أحمد الطاهري

قال الكاتب الصحفي والإعلامي أحمد الطاهري، إن حلقة اليوم من برنامج "كلام في السياسة"، المذاع عبر قناة "إكسترا نيوز"، ستكون مخصصة لبحث التطورات في الشرق الأوسط، وموجة التصعيد.

وأضاف "الطاهري"، في حلقة اليوم: "قبل انطلاق الحلقة؛ اتخذ التصعيد منحى جديدا، تمثل في تبني حزب الله، قصف مقر قيادة لواء المشاة الثالث، التابع للفرقة 91 في قاعدة عين زيتيم الإسرائيلية، بعشرات الصواريخ الكاتيوشا".

وتابع الإعلامي، أن صافرات الإنذار تدوي في صفد، بالجليل الأعلى، شمال إسرائيل، للمرة الأولى منذ 7 أبريل الجاري، وحسبما نقلت مراسلة قناة القاهرة الإخبارية، فإن مدينة صفد استقبلت رشقة صاروخية كبيرة، وتحدث الإعلام الإسرائيلي عن 30 صاروخا.

وأشار إلى أن هذه العملية، تتم في عشية عيد الفصح اليهودي، لافتًا إلى أنه تطور جديد سيتوقف ضيوف الحلقة أمامه.

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