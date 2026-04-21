رئيس المصرية للاتصالات يشارك في اجتماع النواب لمناقشة الخطط والإستراتيجيات وجودة الخدمات

يشارك المهندس تامر المهدي الرئيس التنفيذي والعضو المنتذب للمصرية للاتصالات في اجتماع لجنة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات برئاسة النائب أحمد بدوي لمناقشة الاستراتيجية الخاصة بخطط المصرية للاتصالات في المرحلة المقبلة واستعراض جهود الدولة في منظومة التحول الرقمي.

وأكد النائب أحمد بدوي رئيس اللجنة أن الاجتماع سيشهد مناقشة رئيس المصرية للاتصالات في كافة الاجراءات التي اتخذتها الشركة في سبيل رفع كفاءة خدمات الاتصالات المقدمة للمواطنين.

وتابع بدوي أن الاجتماع سيتطرق الي رد المهندس تامر المهدي علي كل التساؤلات التي سيطرحها النواب والمحملون بها من كافة الدوائر في مختلف المحافظات.