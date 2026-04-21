رغم الحروب .. رئيس فنلندا : أوروبا الآن أقوى من أى وقت مضى

قال الرئيس ألكسندر ستوب رئيس جمهورية فنلندا ، إن مصر لديها فرص استثمارية واعدة مع فنلندا فى اطار التعاون الاستراتيجي بين القاهرة والاتحاد الأوروبي.



وأضاف “ستوب” خلال مؤتمر صحفي مع الرئيس السيسي ، أن مصر لديها دور قيادى فى القدرة على التعامل مع الأزمات فى الشرق الأوسط وافريقيا.



وأشار إلى أننا ندفع ثمن نزاعات ليس مسئولين عنها ولكن علينا التعامل معها مثلما حدث فى الحرب الإيرانية.



وأضاف رئيس جمهورية فنلندا أن الحرب الروسية الأوكرانية لها تأثير كبير على أمن أوروبا والنظام العالمى ونسعى لتعزيز قدراتنا الأمنية.



وتابع قائلا :"أوروبا الآن أقوى من أى وقت مضى ، موضحا أنه فى الشرق الأوسط نرى الأزمات تجمع بين البلدان لإنهاء الحروب والأزمات والذى نتمنى أن يحدث فى جميع بلاد العالم .



